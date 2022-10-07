Yüzünde 50 yıldır taşıdığı kurşundan nihayet kurtuldu
Zonguldak'ta yaşayan emekli işçi, 7 çocuk babası Kazım Koca (63), nefes alma güçlüğü ve burnunun giriş deliğinde bir kitle ile hastaneye başvurdu.
Zonguldak'ta yaşayan emekli işçi, 7 çocuk babası Kazım Koca (63), nefes alma güçlüğü ve burnunun giriş deliğinde bir kitle ile hastaneye başvurdu. Koca'nın 13 yaşındayken yaşadığı Çaycuma ilçesine bağlı Akçahatipler köyünde yüz kemiğine saplanan yorgun mermi tam 50 yıl sonra endoskopik yöntemle yüzünde kesi olmadan alındı.
Taburcu edilen Kazım Koca, "Olay olduğunda 13 yaşındaydım. Sonrasında bir zararı olmadığı için aldırmadım. İstanbul'da ameliyata riskli dediler. Herkes bir şeyle gidemiyor öbür dünyaya diye düşünüp 'ben bir kurşunla gideyim' dedim, aldırmadım" diye konuştu. Koca, teknoloji ilerlediği için şimdi kurşunu aldırdığını söyledi.
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