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12 Mayıs 2022 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 15:34:00

Yüzen tarih İstanbul'da

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ROMANYA donanmasının 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea', askeri öğrencileriyle İstanbul'a demirledi. Geminin Sarayburnu Limanına yanaşması havadan da görüntülendi.

ROMANYA donanmasının 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea', askeri öğrencileriyle İstanbul'a demirledi. Geminin Sarayburnu Limanına yanaşması havadan da görüntülendi.

Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait askeri eğitim gemisi 'Nava Scoala Mircea' saat 11.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Dünyada sadece aynı tipte 5 tane bulunduğu belirtilen yelkenli gemilerden biri olan 'Nava Scoala Mircea', 3 Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde Sarayburnu Limanı'na demirledi. 1938 yılında Hamburg'ta yapımı tamamlanan 82 metre uzunluğundaki 3 direkli eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Sahilde bulunan yerli ve yabancı turistler geminin fotoğrafını çekip geminin Sarayburnu Limanı'na yanaşmasını izledi.

Etiketler : Yüzen tarih İstanbul Romanya Deniz Kuvvetleri' Nava Scoala Mircea
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