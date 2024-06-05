Yüz bini aşkın çifte aile danışmanlığı hizmeti verildi

Aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla hayata geçirilen "aile danışmanlığı" hizmetinden bugüne kadar 116 bin çift yararlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Göktaş, "Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ve politikalarının merkezine aileyi koyduklarını vurguladı.

Bakan Göktaş, aile danışmanlığı hizmeti almak isteyen vatandaşların, yaşadıkları ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya en yakın sosyal hizmet merkezine başvurabileceğini bildirdi.