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26 Nisan 2022 Salı 14:57:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 14:57:00

Yürekten anne!

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Çocuk esirgeme kurumunda tanıştığı Down sendromlu çocuğun koruyucu ailesi oldu.

Çocuk esirgeme kurumunda tanıştığı Down sendromlu çocuğun koruyucu ailesi oldu.

İzmir'de yaşayan Fadime Akgül, 20 yıl önce çocuk esirgeme kurumunda görev yaptığı dönemde tanıştığı, ardından da evini açtığı S.K.'ya 14 yıldır anne şefkati gösteriyor.

Fadime Akgül "Çocuk yuvasından ayrılırken onun 'Anne beni bırakacak mısın?' demesi beni çok üzdü. Sonra eşimle birlikte onun koruyucu ailesi olmaya karar verdik" dedi.

Etiketler : Yürekten anne Çocuk esirgeme kurumu Down sendromlu çocuğu
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