Yurdumun her yeri ayrı bir renk

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07 Şubat 2022 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 16:30:00

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Hakkari'nin Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Kar Festivali'nde birçok etkenlik gerçekleştirildi. 2 bin 800 rakımlı merkezdeki festivalde paraşüt gösterisi, kar voleybolu etkinlikleri yapıldı, müzik grupları konser verdi, Yılmaz Erdoğan ve Anadolu Ateşi Dans Topluluğu da sahne aldı.

Hakkari'nin Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Kar Festivali'nde birçok etkenlik gerçekleştirildi. 2 bin 800 rakımlı merkezdeki festivalde paraşüt gösterisi, kar voleybolu etkinlikleri yapıldı, müzik grupları konser verdi, Yılmaz Erdoğan ve Anadolu Ateşi Dans Topluluğu da sahne aldı.

Erzurum Palandöken'de kayak kursuna katılan 50 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, dev Türk bayrağıyla 2 bin 700 rakımdan iniş yaptı. Eskişehir Sivrihisar'daki 'Dövme Sucuk Festivali'ne binlerce kişi katılırken, 6 ton sucuk dağıtıldı. Bitlis'teki 'müzik festivali ve meşaleli kayak gösterisi' renkli görüntülere sahne oldu.

HAKKARİ

Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki festivale soğuk havaya rağmen katılan binlerce kişi, gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

ERZURUM

2 bin 400 rakıma kadar inen kayak kulübü öğrencileri, ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye bağırarak tempo tuttu.

ESKİŞEHİR

25 metrekarelik dev tavada, 3 bin yumurta ve 450 kilo sucuk ile sucuklu yumurta da pişirildi. Sucuklu yumurta için metrelerce kuyruk oluştu.

BİTLİS

Bitlis merkezde bulunan El Aman Hanı Kayak Tesisleri'ndeki festivalde vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekip eğlendi.

Etiketler : Merga Bütan Kayak Merkezi hakkarı kayak bitlis
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