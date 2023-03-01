Yunanistan'dan yurda sızmaya çalışan teröristler yakalandı

Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarda da mücadelesini sürdürüyor.

Yunanistan'dan yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 2'sinin de MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.