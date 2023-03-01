Yunanistan'dan yurda sızmaya çalışan teröristler yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 5 kişi yakalandı.
Mehmetçik deprem bölgesinde olduğu gibi hudutlarda da mücadelesini sürdürüyor.
Yunanistan'dan yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK, 2'sinin de MLKP terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
- Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
- Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerden...
- Yunanistan'dan yurda sızmaya çalışan teröristler yakalandı
- "Erdal Bakkal" da depremzedelerin yardımına koştu
- Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
- Evinde yangın çıkınca panik yapıp atlayan kişi yaşamını yitirdi