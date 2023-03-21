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21 Mart 2023 Salı 22:23:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 22:23:00

YSK'nın cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

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Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilenlere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın kanunda aranan şartları taşıdıkları anlaşıldığından başvuruları kabul edildi.

Etiketler : ysk resmi gazete seçim cumhurbaşkanı seçimi

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