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26 Eylül 2020 Cumartesi 12:27:00 - Güncelleme:26 Eylül 2020 Cumartesi 12:27:00

Yine bir kuyumcu dolandırıcılığı! Yaklaşık 20 milyon TL kaptırdılar

Kaynak: DHA

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Manisa'da altın ve faizle para toplayarak kaçtığı iddia edilen 2 kuyumcunun kendilerini dolandırdığını iddia eden 150 kişi, dükkanın önünde toplandı! Polis kalabalığı zor sakinleştirdi

Piyasadan faizle para ve altın toplayıp kaçtığı iddia edilen 2 kuyumcu tarafından dolandırılan ve dükkanın önünde toplanan 150 kişiyi polis sakinleştirdi. Kuyumcular gözaltına alındı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kuyumculuk yapan 2 kişinin piyasadan faizle para ve altın toplayıp kaçtığı iddiası ortalığı karıştırdı. Kuyumcu dükkanı önünde toplanan yaklaşık 150 kişiyi polis sakinleştirirken, kuyumcular M.Ö. ile A.T. gözaltına alındı.

Şehzadeler ilçesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö.’ye gün boyu ulaşamayan ve iş yerinin kapalı olduğu öğrenen bir grup vatandaş, akşam saatlerinde dükkan önünde toplandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kalabalık grubu sakinleştirmeye çalıştı. A.T. ile M.Ö. gözaltına alındı. Kendilerine altın alım ve satımı yapıp kar ettireceği yönünde vaatlerde bulunarak para toplandığını belirten yaklaşık 150 kişi, dolandırıldıklarını ileri sürerek, iki kuyumcudan şikayetçi oldu.

Mağduriyetlerin giderilmesini isteyen İlyas Oğuz, kuyumcuları kaçmak üzereyken yakaladıklarını iddia etti. İlyas Oğuz, “Yardım bekliyoruz. Bizim mağduriyetimiz giderilsin, biz son kuruşumuza kadar paralarımızı bunlara verdik. Toplamda 15-20 milyon liradan bahsediliyor. Biz bunları kaçar vaziyette bulduk. Yaklaşık 150- 200 kişi mağduruz" dedi.

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