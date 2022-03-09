09 Mart 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 16:30:00
Yılın ilk eriğinin kilosu 600 TL
Mersin'in Erdemli ilçesinde Necla Celeb'e ait 1,5 dönümlük serada ilk erik hasadı yapıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Necla Celeb'e ait 1,5 dönümlük serada ilk erik hasadı yapıldı. Üretici Necla Celeb, "İlk hasadımızdan 50 kilogram erik elde ettik. Tüccarımız geldi ve kilosunu 600 TL'den aldı" dedi.
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