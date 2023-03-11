VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Allah devletimize zeval vermesin"
"Tarım arazilerine konut inşa ediliyor" iddiası da boş çıktı
Yılbaşından bu yana 22 bin deprem oldu
Adana'da korkutan deprem
AFAD Başkanı Sezer: Can kaybımız 47 bin 975'e yükseldi
Bakan Kurum: 27 bin 253 konutun yapımına fiilen başladık
Depremzede çocuklar moral buldu
Tren garı işyeri vagon evi
Onbeşliler gardaşlarının yanında!
Yaraları saran resim analizi
Gölge oyunuyla yüzler gülüyor
WhatsApp'a yeni emojiler geldi
Depp'in konserine 18 yaş sınırı
Festivalde Girik'e saygı duruşu
Devrim GS ailesine girdi
Sette talihsiz kaza
Güvenmem önemli
Fatih sadece arkadaşım!
Depremzede bebeğe sütanne oldu
Sürpriz yapacak
Proje bekliyor
Ayrılsak da beraberiz
Memleketine yardım eli
Acımızı unutmadık
11 Mart 2023 Cumartesi 23:15:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 23:15:00

Yılbaşından bu yana 22 bin deprem oldu

ABONE OL

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, yılbaşından bu yana 22 bin depremin meydana geldiğini açıkladı. Tatar, "Her 5-6 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgesinde ikincil afetler nedeniyle 11 ilde 110 yerleşim yerinin tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in ardından konuşan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 16 bin artçı sarsıntının meydana geldiğini söyledi.

Ortalama 5 dakikada bir artçı sarsıntı yaşandığına dikkati çeken Tatar, sadece son 10 günde meydana gelen artçı sayısının 500'ün altında seyrettiğini kaydetti.

Artçı sarsıntıların devam edebileceğini ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini dile getiren Tatar, yılbaşından bu yana Türkiye'de 22 bin civarında deprem meydana geldiğini dile getirdi.

Depremlerle ilgili vatandaşları korku ve paniğe sevk edecek açıklamalardan uzak durulmasını isteyen Tatar, şunları söyledi:

"Büyük depremlerden sonra bizim ikincil afet diye adlandırdığımız yani depremlerin tetiklediği birtakım olaylar meydana gelebiliyor bölgede. Kaya düşmesi, heyelan gibi birtakım hareketler olabiliyor. Bu anlamda AFAD depremlerin tetiklediği bu ikincil afetleri incelemek, yerinde tespit etmek amacıyla şu anda sahada çok sayıda jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi, inşaat mühendisi gibi birçok uzman sahada bu tespitlerini yapmaya devam ediyor.

Özellikle çoğunluğu kırsalda kalmak üzere 180 civarında yerleşim alanında bu tür çalışmalar yürütüldü. Bütün bu çalışmaların sonunda ise deprem bölgesindeki 11 ilimizde 110 köyümüz tahliye edildi."

Tatar ayrıca kaya düşmesi ve heyelanı önleyecek şekilde 34 köyde ıslah çalışması yapıldığı bilgisini de paylaştı.

Etiketler : afad deprem orhan tatar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX