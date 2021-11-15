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15 Kasım 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 19:00:00

Yetenek avcısı yeni Koca Yusuf'u arıyor

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Dünya 3'üncüsü milli sporcu Davut Olcan, amcası ile birlikte köy köy dolaşıp ata sporu güreş için yetenekli yeni sporcular keşfediyor. Gençleri spora teşvik edip uluslararası yarışmalarda Türk bayrağının daha sık dalgalanmasını istiyor.

İSTİKLAL MARŞI'NI OKUTMANIN GURURU

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2016 yılında düzenlenen Grekoromen Stil Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Davut Olcan, 100 kiloda 3'üncü olmayı başardı. Dünya şampiyonasında İstiklal Marşı'nı okutup, Türk bayrağını dalgalandırmanın mutluluğunu yaşayan Olcan, şimdi yetenekli gençler arıyor. Olcan, güreş antrenörü ve aynı zamanda amcası olan Osman Olcan ile köyleri tek tek gezerek yetenekli yeni sporcular keşfediyor.

SALONLARDA EĞİTİMDEN GEÇİRİLİYORLAR

Köylerde yapılan keşif sonrasında kayıtları yapılan çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki salonlarda başarılı bir sporcu olabilme noktasında, eğitimlerden geçiriliyor.

Davut Olcan, "Ata sporuna katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki; dünyada, Avrupa'da, olimpiyatlarda çok başarılı olalım. Daha iyi yerlere gelelim. Yeni Koca Yusuf'lar bulalım. Hedefimiz, amacımız, Muş'tan bir olimpiyat şampiyonu çıkarmak" diye konuştu.

Avrupa şampiyonasında 11'inci, dünya şampiyonasında 3'üncü olmanın nasip olduğunu belirten Davut Olcan, "Oluşturduğumuz bu alt yapının, dünya şampiyonasında o mükemmel hissi yaşamasını istiyorum" dedi.

KORKUNÇ TÜRK

Gerçek adı Yusuf İsmail olan efsane güreşçi, dünyada Korkunç Türk (The Terrible Turk) adıyla nam salmıştı. 1885 yılında Kırkpınar başpehlivanı olan Koca Yusuf, 1894 yılından itibaren Avrupa ve ABD'de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmiştir. 138 kilo sıkletindeki sporcu, 1,91 metre boyundaydı. ABD turnesinden ülkesine dönerken bir gemi kazasında hayatını kaybetti.

Etiketler : milli sporcu yetenek yarışma koca yusuf güreşçi korkunç türk yaşam haberleri
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