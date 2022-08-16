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16 Ağustos 2022 Salı 23:34:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 23:35:00

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Pekkutsal'ın vefat haberi üzerine çok sayıda sanatsever sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Buca'mızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Etiketler : Yeşilçam Rıza Pekkutsal Buca
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