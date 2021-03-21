Yeşilçam'ın hatıralar geçidi

Adana'da çocukken sinema salonlarında gazoz satan sonraki yıllarda ise 15 yıl film makinistliği yapan Sabri Şenevi (62), o yıllarda oluşan sinema tutkusunu, bugün müzeye çevirdiği evinde yaşatıyor. Şenevi, yıllardır biriktirdiği film afişlerini sergiliyor, ziyaretçilerine film gösterimi yapıyor.



AFİŞLERİYLE BAŞ BAŞA KALDI

Seyhan'ın Alidede Mahallesi'ndeki evinde pandemi nedeniyle afişleriyle başbaşa kalan Şenevi, "Salgın nedeniyle ziyaretçi kabul edemiyorum, hatıralarımla baş başayım" dedi. Yeşilçam tutkunu Şenevi, "Amacım, gençlere eski filmleri, aktörleri tanıtmak. Yaşıtlarıma da geçmişi hatırlatmak" diye konuştu.

17 yaşında gönüllü olarak film makinistliği yapmaya başladığını anlatan Sabri Şenevi, "Afişler bir süre sonra çöpe giderdi. Biz de 4-5 arkadaş bu afişleri toplamaya koşardık. Arkadaşlarım, afişleri seçerek alırdı. Ben ise elime ne gelirse toplar getirirdim. Yırtık olanları yapıştırır, kırışık olanları düzlerdim" dedi.

ÖĞRENCİLER TEZ HAZIRLAMAYA GELİYORDU

Sabri Şenevi, "Müzeme üniversite öğrencileri geliyorlardı. Film izler, üzerine sohbetler edilir. Tezlerini dahi burada yazanlar oldu. Zaman zaman çocuklar gelir, onlara Kemal Sunal filmi açarım. Çok mutlu olurlar" diye konuştu.