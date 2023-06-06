Yeryüzü Doktorları Kurban Kampanyasına Destek Bekliyor

Yurt içi kurban hisse bedelini 6000 TL, yurt dışı kurban hisse bedelini ise 2600 TL olarak belirleyen Yeryüzü Doktorları, bu yıl Türkiye dışındaki operasyonlarını Afganistan, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kamerun, Nijer, Somali, Tanzanya, Filistin, Yemen, Suriye, Kazakistan, Kosova ve Azerbaycan olmak üzere toplam 15 ülkede gerçekleştirecek.

Deprem bölgesindeki çadır hastaneleriyle de şimdiye kadar 130 bini aşkın depremzedeye sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları hem depremden etkilenen şehirlerde hem Türkiye'nin ihtiyaç sahibi farklı kesimlerine kurban yardımlarını ulaştıracak.

Çad'da kurban organizasyonlarıyla birlikte gönüllü sağlık hizmeti sunacak

Yeryüzü Doktorları her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramı yalnızca kurban operasyonları ile geçirmeyecek. Dernek, Türk hekimlerden oluşan gönüllü sağlık ekibi ile temiz suya erişimin kısıtlı olduğu ve açlık sorunlarının kronikleştiği Çad'a gidecek; kurban operasyonlarının yanında başta anne ve çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine muayene ve tedavi hizmeti sunacak.