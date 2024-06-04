Yere düşen yiyecekle ilgili 5 saniye kuralı doğru mu? Bu soru çoğu insan tarafından merak ediliyor. Yere düşen yiyecekle ilgili 5 saniye kuralı gerçek mi? Uzmanı Yere düşen yiyecekle ilgili 5 saniye kuralına ilişkin bakın neler dedi.

Bilim insanlarına göre; yere düşen yiyecekleri yiyebilmek için yiyeceğin türüne ve nereye düştüğüne dikkat etmek gerekiyor.

YERE DÜŞEN YİYECEKTE 5 SANİYE KURALI DOĞRU MU?



Karpuz parçaları, elma ve şarküteri etleri gibi 'ıslak' gıdalar, cips veya kurabiye gibi kuru gıdalara göre daha fazla bakteriyi daha hızlı çekiyor. Araştırmaya göre; gıdayı suyun altında tutmak toz veya saç gibi görünür parçacıkların bir kısmını ortadan kaldırsa da, 5 saniye içinde de olsa yerden bulaşan mikropları yok etmiyor.

UZMANINDAN 5 SANİYE KURALI AÇIKLAMASI



Food and Wine'a konuşan gastroenteroloji uzmanı Dr. Wendi Lebrett, "Ne yazık ki 5 saniye kuralı bir efsane" dedi.