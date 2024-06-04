VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
70'lik oldu
"Hayatım film olmasın"
3 milyon 200 bin kurban 107 milyar maliyet
Japon Okawa Hiroshi'nin hayatı Türk çayından sonra değişti
Kafa nakli ne zaman olacak?
Olafur Eliasson Türkiye'de ilk kez sergi yapacak
04 Haziran 2024 Salı 12:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2024 Salı 12:00:00

Yere düşen yiyecek yenir mi? 5 saniye kuralı doğru mu? İşte asıl gerçek...

ABONE OL

Yere düşen yiyecek yenir mi yenmez mi sorusu merak ediliyor. Yere düşen yiyecek için 5 saniye kuralı doğru mu yoksa efsane mi? İşte yere düşen yiyecek ve 5 saniye kuralı ile ilgili asıl gerçek...

Yere düşen yiyecekle ilgili 5 saniye kuralı doğru mu? Bu soru çoğu insan tarafından merak ediliyor. Yere düşen yiyecekle ilgili 5 saniye kuralı gerçek mi? Uzmanı Yere düşen yiyecekle ilgili 5 saniye kuralına ilişkin bakın neler dedi.

Bilim insanlarına göre; yere düşen yiyecekleri yiyebilmek için yiyeceğin türüne ve nereye düştüğüne dikkat etmek gerekiyor.

YERE DÜŞEN YİYECEKTE 5 SANİYE KURALI DOĞRU MU?

Karpuz parçaları, elma ve şarküteri etleri gibi 'ıslak' gıdalar, cips veya kurabiye gibi kuru gıdalara göre daha fazla bakteriyi daha hızlı çekiyor. Araştırmaya göre; gıdayı suyun altında tutmak toz veya saç gibi görünür parçacıkların bir kısmını ortadan kaldırsa da, 5 saniye içinde de olsa yerden bulaşan mikropları yok etmiyor.

UZMANINDAN 5 SANİYE KURALI AÇIKLAMASI

Food and Wine'a konuşan gastroenteroloji uzmanı Dr. Wendi Lebrett, "Ne yazık ki 5 saniye kuralı bir efsane" dedi.

Etiketler : yere düşen yiyecek yere düşen yiyecek yenir mi 5 saniye kuralı
Yeniden doğuş!

Yeniden doğuş!
Yılmaz Erdoğan itirafı

Yılmaz Erdoğan itirafı
Önbilgin'den Akkaya'ya 2. hamle! Dava açtı

Önbilgin'den Akkaya'ya 2. hamle! Dava açtı
11 yıl sonra buluşma

11 yıl sonra buluşma
Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması

Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması
"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"

"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"
JLO cazibesini kaybetti

JLO cazibesini kaybetti
Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti

Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti
Fit görünümünün sırrını açıkladı!

Fit görünümünün sırrını açıkladı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX