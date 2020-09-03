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Lüks rezidansta feci ölüm: 15. kattan başına cam düştü
03 Eylül 2020 Perşembe 13:19:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 14:21:00

Yenibosna'da feci ölüm! 15. kattan başına cam düştü

Kaynak: İHA

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Bahçelievler'de İstWest rezidansta kiralık ev bakmaya giden Soner Elveren'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü. Rezidansa kiralık ev bakmak için giden Elveren(42), yaşanan kazada hayatını kaybetti. Olayda büyük bir ihmal olduğunu söyleyen Elveren'in yakınları, hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Yenibosna'da bulunan İstWest isimli lüks rezidansta meydana geldi. Rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü. Camın düştüğünü gören vatandaşlar hemen talihsiz adamın yardımına koşarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak geniş çaplı incelemede bulundu.

Elveren'in cansız bedeni, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Elveren'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Olayın takipçisi olacaklarını söyleyen Avukat Tuğba Kortun, "Kendisi ev bakmaya gidiyor. Aşağı indiğinde üst kattan cam düşüyor. 15. kattan düşüyor deniyor. Soruşturma devam ediyor sonuna kadar takipçisi olacağız. Kesinlikle tedbirsizlik ve ihmal sonucu oluşan bir olay" ifadelerini kullandı.

Soner Elveren'in yakın arkadaşı Evren Dayıcık, "6 senedir yediğimiz içtiğimiz bir, birlikte çalışıyoruz. Hayat dolu dürüst bir adamdı. Yukarıdan cam nasıl düşebiliyor bilmiyorum ama burada bir ihmal var bu durum belli. Ev bakmak istiyordu iş yerine yakın bir yerde. Bir iki gün de beraber bakıyordum. Hatta birlikte gitmeyi düşündük. O 'ben giderim sıkıntı yok' dedi, sonra acı haber geldi. Çok iyi bir insan gitti" şeklinde konuştu.

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