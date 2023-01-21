Yeni yüzüyle aynalarla barıştı

Manavgat ilçesinin Gebece köyünde yaşayan ve Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla hayatı değişen Acar, artık sokağa çıktığında insanların kendisiyle fotoğraf çektirdiğini anlattı.

Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hastası olduğu için kendisini özel hissettiğini ifade eden Acar, şöyle konuştu:

"Yolda sokakta beni görenler 'Uğur' diye seslenip, gelip sohbet ediyorlar. 30 yaşındayım ve 11 yıldır yeni yüzümle yaşıyorum. Bundan çok mutluyum. Yeni yüzümü bağışlayan aileye çok teşekkür ediyorum. Organ bağışının önemini çok iyi anlatmak gerekiyor. 11 yıldır organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyorum, herkesin bağış yapmasını istiyorum. Çünkü bir bağış benim hayatımı tamamen değiştirdi."

Her bağışın, yeni bir hayat yeni bir umut demek olduğuna dikkati çeken Acar, kendisinin de bu mücadeleye ortak olduğunu dile getirdi.