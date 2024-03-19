Yeni hayata buruk adım

AMPUTE EDİLMEK ZORUNDA KALDI

Harun Taşan (42), eşi Betül, çocukları Mustafa (14) ve Emirhan (11) ile birlikte depreme Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde yakalandı.

Taşan'ın çocukları Mustafa ve Emirhan depremde hayatını kaybederken, kendisi 17 saat sonra enkazdan her sağ bacağı diz altından kesilerek kurtarıldı. İlk olarak Kahramanmaraş'ta tedavi edilen Taşan, ardından İstanbul'a sevk edildi ve ameliyat oldu.

İKİ EVLADIYLA YAŞAMA TUTUNDU

Tekrardan Kahramanmaraş'a dönen Taşan, konteynerlerde kalmaya başladı. Depremin üstünden 13 ay geçtikten sonra Harun Taşan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diz altı protezine kavuştu ve 13 ay sonra ilk kez bastonsuz adım attı. Taşan'ın mutluluğu ise gözlerinden okundu. Taşan, 2 evladını kaybettiğini ancak eşi ve 2 evladının daha hayatta kaldığını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.