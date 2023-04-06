Yeni evli doktor çift yardıma koştu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde asistan doktor olarak çalışan 8 aylık evli 27 yaşındaki Merve ile Ahmet Doğruoğlu çifti, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede görev almak için gönüllü oldu. Doğruoğlu çifti, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi bahçesinde kurulan sahra çadırlarında depremzedelerin yaralarını sarıyor.

