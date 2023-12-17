VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, İstanbul'da parti teşkilatıyla buluşacak
"Mercek-8" operasyonunda 1335 silah ele geçirildi
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
Bere saçların düşmanı olabilir
Satürn uydusu heyecanlandırdı
Konser bahane albüm şahane
17 Aralık 2023 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 08:30:00

Yedikule zindanlarına fenerli yolculuk

ABONE OL

Yedikule Hisarı'nın zindanlarına düzenlenen fenerli gece turuna katılan ziyaretçiler adeta tarihin içinde yolculuğa çıkıyor.

Yedikule Hisarı zindanlarında tarihin içinde fenerle yolculuk. Yüzyıllar önce yapılan ve günümüze kadar gelen Yedikule Hisarı'nın zindanlarına düzenlenen fenerli gece turuna katılan ziyaretçiler adeta tarihin içinde yolculuğa çıkıyor.

Profesyonel turist rehberi Turan Oflaz, "Fenerle gezilmesi, zindanları daha fazla fark ettiriyor. Karanlık bir ortamda ellerimizde sarı renkli fenerlerle gezip dolaşıyoruz. Yedikule Zindanları özel bir destinasyon, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir kültürel miras" dedi.

Etiketler : yedikule hisarı fener yedikule zindanları ziyaretçi
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı
Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi

Selena Gomez ve Taylor Swift geliri Gazze'ye bağışlanacak komedi gösterisini izledi
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX