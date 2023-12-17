Yedikule zindanlarına fenerli yolculuk

Yedikule Hisarı zindanlarında tarihin içinde fenerle yolculuk. Yüzyıllar önce yapılan ve günümüze kadar gelen Yedikule Hisarı'nın zindanlarına düzenlenen fenerli gece turuna katılan ziyaretçiler adeta tarihin içinde yolculuğa çıkıyor.

Profesyonel turist rehberi Turan Oflaz, "Fenerle gezilmesi, zindanları daha fazla fark ettiriyor. Karanlık bir ortamda ellerimizde sarı renkli fenerlerle gezip dolaşıyoruz. Yedikule Zindanları özel bir destinasyon, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir kültürel miras" dedi.