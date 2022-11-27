Yaşamaz dediler 10. diplomayı alıyor

İzmir Balçova'da, yatağa bağımlı SMA Tip-2 hastası Hatice Özkan, doktorların 7 yıl yaşama şansı vermesine rağmen 41 yılı geride bıraktı ve yıllarına sayısız başarı sığdırdı. Farklı bölümlerden 2 ön lisans, 3 lisans ve 3 yüksek lisans diploması aldı,

Hatice Özkan, lisans derecesinde 2 diploma daha almaya hazırlanıyor. Evinde kurulu düzenekte optik göz takibi sayesinde çevrim içi yöntemle tüm engelleri aşan yatağa bağımlı Özkan'ın hikayesi, 'Hatice' isimli belgesel filmle beyaz perdeye taşındı.