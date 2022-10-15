Yaşama ikinci nakil

Bursa İnegöl'de yaşayan İsmail Akcan (39), Kızılay'a kan vererek donör olma şansını ikinci kez elde etti. Geçtiğimiz günlerde Akcan'dan alınan ilik ismi açıklanmayan bir hastaya nakledildi. Akcan, heyecan içinde geçen ilik nakli operasyonunu anlattı. Akcan, "Kızılay bana ertesi gün iliğimizin sağlıklı bir şekilde hastaya ulaştırıldığı bilgisini benimle paylaştı. Bundan sonra bende sabırla hastanın iyileşmesini ve 2 yıl sonunda onunla sağ salim kucaklaşacağımız günü bekliyorum. Bugün korkup ta kaçtığımız bir şeyin yarın bizlerin ihtiyacı olup olmayacağını bilemeyiz" diye konuştu.

BÜLENT ŞANLIKAN

