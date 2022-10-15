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15 Ekim 2022 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 14:30:00

Yaşama ikinci nakil

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Bursa İnegöl'de yaşayan İsmail Akcan (39), Kızılay'a kan vererek donör olma şansını ikinci kez elde etti.

Bursa İnegöl'de yaşayan İsmail Akcan (39), Kızılay'a kan vererek donör olma şansını ikinci kez elde etti. Geçtiğimiz günlerde Akcan'dan alınan ilik ismi açıklanmayan bir hastaya nakledildi. Akcan, heyecan içinde geçen ilik nakli operasyonunu anlattı. Akcan, "Kızılay bana ertesi gün iliğimizin sağlıklı bir şekilde hastaya ulaştırıldığı bilgisini benimle paylaştı. Bundan sonra bende sabırla hastanın iyileşmesini ve 2 yıl sonunda onunla sağ salim kucaklaşacağımız günü bekliyorum. Bugün korkup ta kaçtığımız bir şeyin yarın bizlerin ihtiyacı olup olmayacağını bilemeyiz" diye konuştu.

BÜLENT ŞANLIKAN

Etiketler : Yaşama ikinci nakil İsmail Akcan Bursa İnegöl
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