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Yaren leylek göç hazırlığında
25 Temmuz 2023 Salı 10:02:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 10:02:00

Yaren leylek göç hazırlığında

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Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde Adem Yılmaz ile olan dostluğu filmlere, belgesellere ve şarkılara konu olan Yaren leylek sıcak ülkelere kanat çırpmaya hazırlanıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde Adem Yılmaz (67) ile olan dostluğu filmlere, belgesellere ve şarkılara konu olan Yaren leylek 12. kez sıcak ülkelere kanat çırpmaya hazırlanıyor. 17 Mart'ta eşi Nazlı adı verilen eşi ile gelen Yaren leylek, 4 yavrusunu yaz sezonu boyunca besleyip büyüttü.

Etiketler : bursa yaren leylek göç
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