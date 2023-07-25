Yaren leylek göç hazırlığında

Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde Adem Yılmaz (67) ile olan dostluğu filmlere, belgesellere ve şarkılara konu olan Yaren leylek 12. kez sıcak ülkelere kanat çırpmaya hazırlanıyor. 17 Mart'ta eşi Nazlı adı verilen eşi ile gelen Yaren leylek, 4 yavrusunu yaz sezonu boyunca besleyip büyüttü.

