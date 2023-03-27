Yardım TIR'ından çıkan maskot

Hatay seferinin ardından Aydın'a dönen bir yardım tırının dorsesinden çıkan kediyi Aydın Ticaret Odası sahiplendi. Tıra Hatay'dan bindiği düşünülen kediye "Şans" ismi verildi. Oda Başkanı Hakan Ülken ve çalışanların sahip çıktığı kedi, kurumun maskotu haline geldi. Ülken, hayvan dostu bir oda olduklarını, bahçelerinde 4 köpek ve kuşlara baktıklarını söyledi. Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğini ileten Ülken depremlerde hayvanların da zarar gördüğüne dikkat çekti.