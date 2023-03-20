Yaralı bulunan vaşak koruma altında

Erzurum İspir'de yaralı halde vaşak gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirdi. Veteriner hekim Selçuk Albayrak, yaralı vaşağı kent merkezindeki Yaban Hayatı İlkyardım ve Tedavi Birimi'ne getirdi. Albayrak, yaptığı muayenede vaşağın ön iki ayağında yaralanmalar tespit etti. Vaşak, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

