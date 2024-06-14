Ünlü sanatçı da gözaltında! 50 milyonluk devremülk vurgunu

Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i Yusuf Atala gözaltında! 50 milyonluk devremülk vurgunu
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
“Ücretsiz tatil kazandınız” tuzağıyla insanlara devremülk satan ve tatil yaptırmayan çeteye düzenlenen operasyonda Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i olarak tanınan Yusuf Atala gözaltına alındı.
Yalova merkezli 5 ilde "Ücretsiz tatil kazandınız" tuzağıyla insanlara devremülk satan ve tatil yaptırmayan çeteye polis operasyon düzenledi.
YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN AHMET'İ YUSUF ATALA DA GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlar arasında Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Yusuf Atala da bulunuyor.50 MİLYON LİRALIK VURGUN
Haklarındaki şikayetler nedeniyle başlatılan soruşturmada 21 şirket kurdukları ortaya çıkan çetenin 50 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.