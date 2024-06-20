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Yapımı kolay, lezzeti olay... Beyti kebabı tarifi
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20 Haziran 2024 Perşembe 10:42:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 10:42:00

Yapımı kolay, lezzeti olay... Beyti kebabı tarifi

Kaynak: GUNES.COM

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Türk mutfağına özgün yemeklerden biri olan beyti kebabı son dönemin en sevilen yemeklerindendir. Özgün malzemeleri, eşsiz lezzeti ile sofraların ana yemeğidir. Özel gün menüsünde tercih edilen beyti kebabının tarifi... Peki beyti kebabı nasıl yapılır? İşte beyti kebabı tarifi…

Yapımı her ne kadar zor gözükse de aslında kolay bir yemektir. Misafirleriniz geldiğinde soru yağmuruna tutulmaya hazır olun! İşte en kolayından beyti kebabı tarifi... Detaylar haberimizde...

Beyti kebabı için malzemeler

400 gram orta yağlı dana kıyma

100 gram kuzu kıyma

1 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

2 adet orta boy kuru soğan

1 su bardağı Antep fıstığı içi

2 adet hazır yufka

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

1 adet yumurtanın sarısı

Katları yağlamak için:

100 ml zeytinyağı

50 ml su

Beyti kebabı yapımı

Soğanı rendeleyin ve suyunu sıkın. Derin bir karıştırma kabının içine iki çeşit kıymayı, rendelenmiş soğanı, kimyonu, tuzu, karabiberi, galeta ununu, yumurtayı ve Antep fıstığı içini ilave edin.

Tüm malzemeleri kıvam alana kadar iyice yoğurun.

Yufkalardan birini tezgaha serin ve dörde katlayın.

Kullanacağınız yuvarlak fırın kabını, yufkanın üzerine tam ortaya gelecek şekilde yerleştirin.

Bir bıçak yardımıyla kabın dışında kalan yufkaları kesin ve bu sayede aynı büyüklükte dört yuvarlak yufka parçası elde edin.

Bu işlemi diğer yufka için de tekrarlayın.

Fırın kabının tabanını iyice yağlayın.

Tüm yufkaları üst üste dizin ve sekiz eşit büyüklükte üçgen parça olacak şekilde dizin.

Suyu ve zeytinyağı bir kapta karıştırın.

Fırın kabına üçgen yufka parçalarının dördünü, her birinin arasını zeytinyağı su karışımı ile ıslatarak üst üste dizin.

Yoğurduğunuz köfteyi rulo haline getirin ve yufkanın dış tarafına bir çember oluşturacak şekilde yerleştirin.

Orta kısımda bulunan üçgen yufkaları kaldırarak etin üzerine kapatın.

Yumurta sarısını çırpın ve bir fırça yardımıyla yufkaların üzerine sürün.

Kebabı 180 derecelik önden ısıtılmış alt üst ayardaki fırında yaklaşık 28-30 dakika boyunca pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ortasına sumaklı soğan, yoğurt ve/veya pilav ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Etiketler : Türk mutfağı beyti kebabı tarifi beyti kebapı yapımı türk mutfağı
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