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18 Mart 2021 Perşembe 22:54:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 20:18:00

Yalım oyuncak müzesinde yaşıyor

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11 yaşındaki Yalım, kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Ölmeden önce 'oyuncak müzesi' kurmayı hayal eden Yalım'ın anısına ailesi, hastanede kanser hastası çocuklar için oyun alanları ve izolasyon odası, evlerinde de bir anı köşesi oluşturdu.

İzmir'de yaşayan Berna ve Gökhan Öztin çiftinin 11 yaşındaki oğulları Yalım, aort damarında darlık nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası vefat etti. Yaşarken "oyuncak müzesi" kurma hayali kuran Yalım'ın bu isteğini yerine getirmek isteyen ailesi, yaşarken yanında bulunan oyuncaklarının sergilendiği bir anı köşesi oluşturdu.

TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLAR SEVİNİYOR

Öztin Ailesi, ilk olarak İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören minikler için oyun odası oluşturdu. Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı'nda müdür olan anne Berna Öztin'in başlattığı kampanyayla Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Merkezi'nde "izolasyon odası" hizmete alındı. Anne Berna Öztin, "İstanbul'daki oyuncak müzesine gitmiştik, çok beğenmişti. Bizim de yapmamızı istedi. 'Gelip gezerler mi anne?' dedi. Müzedeki oyuncaklarla yeniden oynayıp oynayamayacağını, müzeyi gezenlerin para verip vermeyeceğini sordu. Müzedeki oyuncakları tek tek seçti" dedi.

KUMBARASI İYİLİK İÇİN BİRİKİYOR

Evdeki anı köşesini ziyaret eden aile yakınlarının kumbaraya attığı paralarla dar gelirli çocuklar için doğum günü partileri ve sinema etkinlikleri düzenleniyor.

Etiketler : oyuncak müzesi müze kanser hastası
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