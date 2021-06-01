Yağmur'un savaşı literatüre girecek

Küçük kız, Türkiye'de bu operasyonu geçiren en küçük hasta olarak tarihe geçti.

KORONAVİRÜSÜ YAKALANDI



Bebekliğinden beri kronik böbrek yetmezliği çeken 9 yaşındaki Yağmur Bingöl'ün, diyaliz katateri nedeniyle akciğerlerinde pıhtı gelişti. Ambulansla Erzurum'dan İstanbul'a sevk edilen Yağmur, ameliyata hazırlanırken, Kovid-19 olduğu anlaşıldı. Üç hafta koronavirüs tedavisi gören Yağmur'un akciğerlerindeki ölümcül pıhtılar daha sonra ameliyatla çıkarıldı.

NAKİL OLMA ŞANSI KAZANDI



Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, Yağmur'un bu operasyonu geçiren Türkiye'deki en küçük hasta olarak literatüre gireceğini belirtti. Yağmur'un çok cesur ve savaşçı olduğunu ifade eden Prof. Yıldızeli, "Artık normal hayatına dönecek. Diyaliz hastası olduğu için, ileride de böbrek nakli olma şansını kazanmış oldu" dedi.

KALBİ VE AKCİĞERİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI



Yağmur'un ameliyatı sırasında vücut ısısının belli bir süre 20 dereceye kadar düşürüldüğünü anlatan Prof. Dr. Koray Ak ise "Biz Yağmur'un göğüs kafesini açıp kalbi ve akciğerleri devre dışı bırakarak ameliyat sırasında kalp ve akciğer makinesine bağladık" diye konuştu.

'PES ETMEYE NİYETİM YOK'



Bebekliğinden beri hasta olduğunu söyleyen Yağmur "Üç günde bir diyalize gidiyordum. Bir sürü ameliyatlardan kalktım. Hiç pes etmeye niyetim yok. Okula gidiyorum, üçüncü sınıftayım. Eve döneceğim için çok mutluyum. Kardeşlerim Hasan ve Gamze'yi çok özledim, ailemi çok özledim" dedi.