VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
70'lik oldu
"Hayatım film olmasın"
3 milyon 200 bin kurban 107 milyar maliyet
Japon Okawa Hiroshi'nin hayatı Türk çayından sonra değişti
Kafa nakli ne zaman olacak?
Olafur Eliasson Türkiye'de ilk kez sergi yapacak
05 Haziran 2024 Çarşamba 09:28:00 - Güncelleme:05 Haziran 2024 Çarşamba 09:28:00

Yağmur suyu kuruyan göle can suyu oldu!

Kaynak: IHA

ABONE OL

Bitlis'te kuraklık nedeniyle kuruyan Heybeli Gölü, yağan yağışların ardından yeniden doldu. Bölge sakinleri, yağışların can suyu olduğu Heybeli Gölü'ne giderek yeşil doğanın keyfini sürdü.

Van Gölü'nün kuzeyin bulunan Bitlis'teki Heyber Gölü, kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu.

Bu sene etkili olan yağışların ardından kurumaktan kurtulan Heyber Gölü, yeniden doldu.

Heyber Gölü, bölgede yaşayan kuşlara da ev sahipliği yapmaya başladı.

Yeşil doğanın keyfini sürmek ve kuş seslerinin huzurlu sesini dinlemek isteyen vatandaşlar, Heyber Gölü'ne adeta akın etti.

Orhan Emen isimli vatandaş, gölün kendileri için kıymetli olduğunu söyleyerek, "Su ve kuş sesi insanları mest ediyordu. Ancak bu sene yağışlar nedeniyle gölümüz tekrar eski haline döndü. Çok iyi bir durum. İnşallah böyle devam eder" dedi.

Etiketler : yağmur göl kuraklık
Yeniden doğuş!

Yeniden doğuş!
Yılmaz Erdoğan itirafı

Yılmaz Erdoğan itirafı
Önbilgin'den Akkaya'ya 2. hamle! Dava açtı

Önbilgin'den Akkaya'ya 2. hamle! Dava açtı
11 yıl sonra buluşma

11 yıl sonra buluşma
Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması

Ünlü oyunculardan tükenmiş sendromu açıklaması
"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"

"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"
JLO cazibesini kaybetti

JLO cazibesini kaybetti
Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti

Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti
Fit görünümünün sırrını açıkladı!

Fit görünümünün sırrını açıkladı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX