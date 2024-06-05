Yağmur suyu kuruyan göle can suyu oldu!

Van Gölü'nün kuzeyin bulunan Bitlis'teki Heyber Gölü, kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu.

Bu sene etkili olan yağışların ardından kurumaktan kurtulan Heyber Gölü, yeniden doldu.

Heyber Gölü, bölgede yaşayan kuşlara da ev sahipliği yapmaya başladı.

Yeşil doğanın keyfini sürmek ve kuş seslerinin huzurlu sesini dinlemek isteyen vatandaşlar, Heyber Gölü'ne adeta akın etti.

Orhan Emen isimli vatandaş, gölün kendileri için kıymetli olduğunu söyleyerek, "Su ve kuş sesi insanları mest ediyordu. Ancak bu sene yağışlar nedeniyle gölümüz tekrar eski haline döndü. Çok iyi bir durum. İnşallah böyle devam eder" dedi.