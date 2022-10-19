WEB3 Dünyasında dev işbirliği

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19 Ekim 2022 Çarşamba 14:32:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 14:32:00

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Wideangle, dünya metaverse devi The Sandbox ile partnerliği duyurdu

Sinema ve dijital içerik Web3 yatırım platformu Wideangle, The Sandbox ile sinema ve dizi sektörünü Metaverse'e taşıyacak iş birliğini duyurdu!

Merkeziyetsiz sinema ve dijital içerik yapım ve yatırım platformu Wideangle ve metaverse girişimi The SandBox yeni iş birliğini duyurdu. Wideangle ile The Sandbox'ın arasında planan iş birliği, sinema endüstrisi ve metaverse girişimlerini bir araya getirebilecek inovatif bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Wideangle'ın kullanıcıları, kendi ürettikleri içeriklerin bir yansımasını alanında lider konumdaki The Sandbox metaverse platformu ile uluslararası mecrada yayınlayabilecekler.

The Sandbox ile Wideangle, üretilen film ve dizileri The Sandbox metaverse ortamında da değerlendirerek yaratıcılığı artırıcı, içerik üreticilerine yeni bir gelir modeli oluşturan bir modeli geliştirmek için çalışmalara devam ediyorlar.

Wideangle kurucu kadrosu, sinema TV dünyasının tanınmış isimleri Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca, Umut Tanyolu ve Ercan Gümüşkaya'nın yanısıra Çağlan Tanrıverdi, Efe Acar, İsmail Tomrukcu ve Oğuzhan Bozkurt'un aralarında bulunduğu deneyimli isimleriyle dikkat çekiyor. Wideangle ekibi, film ve dizi endüstrisine NFT'ler aracılığıyla merkeziyetsiz bir nakit akış sistemi getirmek için yola çıktı. Wideangle kurucu NFT'lerinini özel satışı 24 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek üst düzey katılımlı lansmanla başlıyor.

Sinema projelerine finansman sağlamak için tasarlanan Web3 platformu, sinema endüstrisine yatırım yapmak isteyenlere de yeni bir alan açacak. Wideangle, yatırımcıların üretilen projeye ortak olabilecekleri bir yapı ile sinema ve dijital içerik projelerini hayata geçirecek.

Wideangle film ve dizi sektörüne adını ilk kez 41. İstanbul Film Festivali kapsamında Köprüde Buluşmalar'ın 'Yenilikçi Teknolojiler Destekçisi' olarak duyurmuş, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Beyoğlu Kültür Yolu ve Ankara Kültür Yolu etkinliklerinde düzenlediği söyleşi ve konferanslarla sektöre tanıtımını pekiştirdi.

Etiketler : Sinema ve dijital içerik Web3 Wideangle film 41. İstanbul Film Festivali
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