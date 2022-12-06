Vefalı ‘Leylek Yaşar'

Ömrü uzun olsun temennisiyle 'Yaşar' ismi verdim" Leyleğe evladı gibi baktığını aktaran esnaf İlter Çöpoğlu ise leyleğe "Yaşar" ismini kendisinin verdiğini söyledi. Ömrünün uzun olması için bu ismi verdiğini vurgulayan Çöpoğlu, "Ömrü uzun olsun diye ismini Yaşar koydum. Her gün esnaf ve biz besliyoruz. Tavuk ve balık alıyoruz. Et ürünlerini çok seviyor. Sahilde balık ağına takılmış. Ayağı biraz incinmiş. Ama şu anda durumu iyi. Bizim bir parçamız oldu. Evlat gibi bakıyoruz. Bütçesi olan gelsin, maşallah boyuna yiyor."dedi. Tekirdağ sahili ile Süleymanpaşa ilçesindeki bedestende vatandaşlar tarafından beslenen ve ilgiyle karşılaşan "Leylek Yaşar" geçtiğimiz günlerde vücudunda oluşan bazı yaraların tedavisi ve bacaklarına dolanan misinanın temizlenmesi için Süleymanpaşa Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi veterinerleri tarafından bakımevine götürülmüştü.

