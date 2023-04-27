VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"CHP siyasi tarihimizin en büyük kazığını yemek üzere"
Akkuyu için tarihi gün: İlk nükleer yakıt bugün tesise ulaştırılacak
14 Mayıs öncesi Türkiye'den Almanya'ya çağrı: Kararı tekrar gözden geçirin
TEKNOFEST coşkusu başlıyor
İzmir'de büyük panik! Rögar kapağı patladı, sirenler çalındı
Meteoroloji'den 27 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
27 Nisan 2023 Perşembe 07:32:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 07:32:00

Van kedisi Pişo'dan doğa mesajı

ABONE OL

Van Kültür ve Sanat Girişimi, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla toplanan hurda atıklarla yapılan sanat eserlerini sergileyecek.

Van Kültür ve Sanat Girişimi, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla toplanan hurda atıklarla yapılan sanat eserlerini sergileyecek. Proje kapsamında ilk üretilen eser, heykeltıraş Asaf Erdemli'nin yaptığı Van Kedisi formundaki hurda heykel oldu. Erdemli, "Endemik sayılacak bir tür olan Van kedisini çalışmak, bununla kirliliğe dikkati çekmek çok keyifli oldu" dedi.

Etiketler : Van kedisi Pişo Van Kültür ve Sanat Girişimi Van Gölü
Yaza yeni albüm

Yaza yeni albüm
İlişkileri tescillendi

İlişkileri tescillendi
‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı
Helallik istedi

Helallik istedi
Yeterince güzelim

Yeterince güzelim
100. yıla özel marş besteledi

100. yıla özel marş besteledi
Her şeyimi kaybettim

Her şeyimi kaybettim
‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans

‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans
Denizkızı Funda!

Denizkızı Funda!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX