Van kedisi Pişo'dan doğa mesajı

Van Kültür ve Sanat Girişimi, Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla toplanan hurda atıklarla yapılan sanat eserlerini sergileyecek. Proje kapsamında ilk üretilen eser, heykeltıraş Asaf Erdemli'nin yaptığı Van Kedisi formundaki hurda heykel oldu. Erdemli, "Endemik sayılacak bir tür olan Van kedisini çalışmak, bununla kirliliğe dikkati çekmek çok keyifli oldu" dedi.

