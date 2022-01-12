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12 Ocak 2022 Çarşamba 20:33:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 20:34:00

Vaka sayılarında yeni rekor geldi: 77 bin 722 yeni vaka

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Sağlık Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden günün vaka sayılarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!" açıklamasında bulundu.

Etiketler : vaka sayısı son durum türkiye koronavirüs kovid 19
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