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06 Haziran 2021 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 18:30:00

Uzun yolların kadın şoförü

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Manisa Organize Sanayi Bölgesi içindeki fabrikalar arasında tır şoförlüğü yapan 4 çocuk annesi 40 yaşındaki Ayla Ercan, 2 ay sonra çıkacağı ilk uzun yol seferine hazırlanıyor. Ayla Ercan, "Bir kadın olarak tır sürmek güzel bir duygu. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok diye düşünüyorum" dedi.

Ağır vasıta kullanırken kendini çok rahat hissettiğini belirten Ercan, "Bir kadın olarak tır sürmek güzel bir duygu. Özellikle meslektaşlarım dediğim arkadaşlarımdan çok güzel fikirler ve görüşler alıyorum. Merakla bakıyorlar. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok diye düşünüyorum." dedi.

Şimdilik Manisa'daki fabrikalar arasında konteyner taşıdığını ancak ilk uzun yol deneyimini heyecanla beklediğini dile getiren Ayla Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fabrikalara gittiğimde tepkiler çok güzel. Öncelikle şaşırıyorlar. Özellikle konteyner kapaklarını kapatmada bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Erkek gücünün olması gerektiğini düşünüyorlar. Bazen sıkıştığım noktalarda destekleri oluyor. İlk uzun yolumu 2 ay sonrası Gebze tarafına planladık. Çünkü uzun yol araçları daha farklı. Benim kullanacağım tırı 2 ay sonra teslim alacağız. Tabii ki uzun yola başlayacağız. Şu an için Manisa içerisindeyiz."

"Sıradaki hayalim lojistikte isim yapmak"

Ercan, 3 kızı ve bir oğluyla yalnız yaşadığını anlatarak, "Çocuklarımın hem anneleri hem babaları oldum. O yüzden tır şoförlüğüyle ilgili çocuklarımda ön yargı çok fazla oluşmadı açıkçası. İlk hayalimi gerçekleştirdim. Sıradaki hayalim lojistikte isim yapmak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Manisa Organize Sanayi Bölgesi Ayla Ercan tır şöförü
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