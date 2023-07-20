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20 Temmuz 2023 Perşembe 16:25:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 16:25:00

Uzmanlardan kritik uyarı: İstanbul kavrulacak

Kaynak: AA

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Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, kuzey yarım kürede tarihin sıcaklık rekorlarının kırıldığını söyledi.

Sıcaklıkların artmasındaki en önemli nedenin küresel ısınma olduğunu belirten Toros, "Haziran, sıcaklık rekorlarının yaşandığı bir ay oldu. Kuzey yarım kürede birçok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı. Ülkemiz de bu sıcaklıklardan etkileniyor." dedi.

Prof. Dr. Toros, küresel ortalama sıcaklığın 3 Temmuz'da rekor seviyeyi gördüğüne işaret ederek, "Yaklaşık 10 gün önce ülkemiz sıcak havanın etkisi altına girmiş ve ardından hava serinlemişti. Ülkemize Afrika'dan yeni bir sıcak hava dalgası geldi. Yeni sıcak hava dalgası Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Sıcaklık nedeniyle cumadan itibaren bölgede en düşük sıcaklık 35 derece ölçülecek." diye konuştu.

"BAĞIL NEMDEN DOLAYI İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞACAK"

Toros, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, pazar günü sıcaklıkların İstanbul ve Tekirdağ'da 35, Edirne ve Çanakkale'de 40, Balıkesir'de 41, Bursa'da 38, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya'da 39 dereceye kadar çıkacağını aktardı.

İstanbul'da sıcaklığın cuma 35, cumartesi 34, pazar 35, pazartesi 31 ve salı günü de 32 derece olacağını kaydeden Toros, "Özellikle bağıl nemden dolayı İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Önümüzdeki 1 hafta boyunca Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

Sıcak havadan korunmanın önemli olduğuna dikkati çeken Toros, vatandaşların sıcak hava şartlarına uygun giyinerek hem rahatlayabileceğini hem de sağlıklarını koruyabileceğini kaydetti.

Toros, vücuttaki su kaybını azaltmak için de su tüketiminin artırılması gerektiğini söyledi.

"BUHARLAŞMAYLA BERABER BARAJLARDA SU SEVİYESİ AZALACAK"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir ise Güney Avrupa ve Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları artırdığını dile getirdi.

İstanbul'da sıcaklığın 35 derece civarında olacağını belirten Özdemir, "Buharlaşmayla beraber İstanbul'a su sağlayan barajlarda su seviyesi azalacak. Ayrıca su kullanım oranı da bu dönemde yükselecek. Bu nedenle vatandaşların suyu tasarruflu kullanmaları bu dönemde çok önemli." dedi.

Etiketler : İstanbul hava durumu hafta sonu hava durumu istanbul hava durumu marmara bölgesi
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