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28 Nisan 2022 Perşembe 06:20:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 06:48:00

Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -28 Nisan

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte Astrolog Özlem Recep yorumuyla 28 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

BALIK: İSTEKLERİNE ADIM ADIM YAKLAŞTIĞI BİR GÜN

TERAZİ: ARKADAŞ DESTEĞİYLE İŞLERDE RAHATA ÇIKIYOR

ASLAN: ÇEVRESİNİ ELEŞTİRMEYİ BIRAKIP MUTLU OLMALI

İKİZLER: YENİ İŞ FIRSATLARI KAPINIZI ÇALMAK ÜZERE

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Sevdiğiniz kişilerden alacağınız destek bugün muazzam. Ufak arkadaş gruplarınız içinden sürpriz haber ve hediyeler kalbinizin içinde mutluluk oluşturabilir. İş konusunda yeni atılım bekleyenler büyük ve önemli gelişmelere hazır olmalı, Ay büyürken yeni iş fırsatları kapınızı çalabilir.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün niyetleriniz karşılığında ödüllendirilebilir veya eleştiriye uğrayabilirsiniz. İş hayatınızda temkinli adımlarla ilerlemeli ve olası değişiklikler karşısında kendinizi güçlendirmelisiniz.. Ruhsal anlamda kendini tek başına hissedenler gelebilecek arkadaşlık tekliflerine kapılarını açabilir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş ortaklarınızdan gelen güzel haberler karşısında büyüyen Ay fazı ile şimdi çalışma vakti. İlahi anlamda destek alacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Günün sıkıntılı yanı, aşırı para harcamalarınıza biraz dikkat edebilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sevdiğiniz kişiden değer göreceğiniz harika bir gün.. Gün içerisinde arkadaşlarınızdan gelecek haberler karşısında ruhunuz biraz sıkılsa da kendi özel hayatınıza odaklanmanız enerjinizi toparlayacaktır. Eder mi değer mi dedikleriniz kapınızı çalmak üzere.. Kendi gücünüzü toplamalısınız.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Aile büyükleriniz veya çocuklarınız sizin desteğinize ihtiyacı olan bir döngüden geçiyor olabilir. Eşiniz ile problemlerinizi konuşarak halledemediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz, günlük tartışmalar ruhunuzu sıkıyorsa evlilik danışmanından büyüyen Ay fazı ile rehberlik almayı deneyimleyebilirsiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Aşk ve sevgi ilişkilerinizden yana şanslı bir gündesiniz. Uzunca zamandır üzüldüğünüz pek çok konunun artık çözümleneceği günlerden geçiyorsunuz. Kalbi boş olan kişiler arkadaş ortamlarından gelebilecek şok itiraflara bugün kalplerini açabilir. Sağlığınıza dikkat edin.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Bugün güvendiğiniz, ortaklık kurduğunuz kişinin başka gizli düşünceleri sizi ruhsal anlamda yorabilir. Bazı konularda tek başınıza ilerlemeniz gerektiğini anlamaya başlamış olabilirsiniz. Ailenizden veya iş yeri yöneticilerinizden görebileceğiniz eleştirileri kalbinizde çok büyütmemelisiniz.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün kendinizi anlatırken biraz daha keskin ifadeler ve sert sözcükler kullanmayı tercih edebilirsiniz. Beraber yaşadığınız kişiler ve çalışma arkadaşlarınız bu durumdan biraz zorlanabilir. Para kazanmanıza yardımcı olacak yeni iş teklifleri veya projeler gündeminize gelmek üzere. Şans sizinle birlikte.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Çocuğunuzun hayatında başlayacak yeni güzellikler size destek verirken, ruhsal anlamda onunla ilgilenmek hem size hem de ona çok iyi gelecek. Kalbi boş kişiler için size hayranlık duyan bir kişiyi bugün farkedebilir ve ilerleyen günlerde size kalbini açmasına şaşırabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

İç dünyanızda yaşattığınız korkularınızın azaldığı şahane bir gün. Büyük iş planlarınızın akışta ilerlemesi ruhsal anlamda size çok iyi gelecek. Ancak gökyüzünün bir etkisi var ki olası sağlık kontrolleriniz varsa ihmal etmeyiniz. Bugünler sıkıntılı geçebilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Hobinizi işe çevirmek belki de eğitimler vermek için sabırsızlanıyor olabilirsiniz. Bugün hayatınızda otorite olan kişilerden destek görebilir veya önümüzdeki günlerde onların desteğini almak için konuşmalar yapabilirsiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Evinizin içinde eşinizden destek alacağınız enerjiler akışta olurken, uzunca zamandır birbirinizle yaşadığınız sıkıntılara bir son verip, hayallerinize odaklanabilirsiniz. Arkadaş ortamınızdan aldığınız sürpriz haberler gün içerisinde sizi çok mutlu edecek.

Etiketler : Uzman Astrolog Özlem Recep günlük burç yorumları -28 Nisan Bugün burçları neler bekliyor?
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