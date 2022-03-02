Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 02 Mart

KOÇ: GİZLİLİKLER VE SIRLAR GÖZLER ÖNÜNE SERİLECEK

OĞLAK: KARİYERİ İLE İLGİLİ OLUMLU GELİŞMELER VAR

BAŞAK: BEKAR OLANLAR EVLİLİK HAZIRLIĞINA BAŞLAYABİLİR

ASLAN: İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ İLE MORAL YÜKSELTMESİ MÜMKÜN

KOÇ: Gizlilikler ve sırlar gözler önünde olacak. Kendinizi ıssız hissettiğiniz bir dönemeçten geçiyor olabilirsiniz. Şimdi enerjinizi depolama zamanı, bırakın düşünün işinizi, aşkınızı ya da evliliğinizi. Kim sizi ne kadar hak ediyor şimdi karar zamanı. Bazı Koç burçları umulmadık yerlerden gelen yardımlarla bir anda hayatı değişecek ama öncelikle bu hafta sizin için inziva vakti.

BOĞA: Kalabalıklar, sosyal yardımlaşma derneklerinin bulunduğu ortamlar gündeminizde olacak. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için hazırlık aşamasındasınız Planlarınızı gerçeğe dönüştürmek için haftasonunu bekleyin derim. Tüm bu süreçlerden geçerken hayatınızda değişen enerjileri ve mutluluğunuzu çekemeyenleri bu hafta hayatınızdan çıkaracaksınız. Parasal konularda aşırı harcamalara dikkat etmelisiniz.

İKİZLER: Kariyerinizle ilgili belirsiz olan konular, belli olmayan iş görüşmeleri yerine artık şanslı etkiler sizinle olacak. İş hayatınızda her ne kadar mücadele etseniz de rüzgarı arkanıza aldığınızı görüyorum. Para kazanma için de şanslar sizinle birlikte. İsminizden söz ettirebilirsiniz. Aile büyükleriniz önemli bir ameliyat geçirdiyse bu hafta itibariyle hızlıca iyileşecek olduklarını söyleyebilirim.

YENGEÇ: Gökyüzünün desteğini arkanıza almışsınız. Medya, ithalat, şatış, pazarlama ve yükseköğretim, tanınmak için şanslı bir döngüdesiniz. Hafta sonuna doğru gizli düşmanlara açık olduğunuz bir süreçten geçebilirsiniz. İş hayatınızda içinize sinmeyen kişiler ile paylaşımlarınıza dikkat etmelisiniz.

ASLAN: Maddi konularda belirsizlikler bu hafta itibariyle çözüm yollarıyla birlikte karşınızda olacak. Parasal konuların haricinde ufak bir operasyon geçirdiyseniz zorlu ama hızlı toparlayacağınız bir süreçtesiniz, Miras konularındaki belirsizlikler veya iş yerinizdeki önemli bir hakkınızı alamadıysanız hukuki süreçlere başvurmak için bir sürecin içerisine girebilirsiniz.

BAŞAK: Evlilik ve beraberliğinizde daha fazla paylaşımın başlayacağı yeni bir sürecin içerisindesiniz. Bu hafta itibariyle kalbi boş olanlar yeni bir aşka yelken açacaklar. Beraberliklerdeyse evlilik hazırlıkları başlayabilir. Çevrenizin genişleyeceği önemli bir haftadan geçerken, olası şeker ve dolaşım problemi rahatsızlıklarınız bulunuyorsa lütfen dikkatli olunuz.

TERAZİ: . İş hayatınızda enerjinizin daha çok kendinizden emek verdiğiniz bir süreç yaşayabilirsiniz. Yeni iş ve teklifler, yabancılar ve iş seyahatleri de gündeminizde olacak gibi görünüyor. Aşk ve ilişkilerde özellikle uzunca zamandır kendinizi anlatamadığınız her türlü konu açısından şanslı bir dönemin içerisine girmektesiniz. Çocuklarınızın sağlığına ekstra özen göstermelisiniz.

AKREP: Aşk ve beraberlikte ilişkinizdeki belirsizliklere rağmen mutluluğu tercih edeceğiniz, ancak ay sonuna doğru daha net adımlar atılmasını isteyeceğiniz yeni bir süreçtesiniz. Bu hafta kendinize her türlü atılım için zaman tanıyın ve alt yapı oluşturun. Fevri çıkışlar yapmak çevrenizdeki pek çok kişinin sizin yanınızdan ayrılmasına sebep olabilir. Kalbi boş olan Akrep burçları haftasonuna doğru yeni bir aşka yelken açabilir.

YAY: Kardeşinizin hayatında gelişecek ve değişecek konular hanenizin ve ailenizin gündeminde olabilir. Önemli bir rahatsızlık geçiriyorsa onun yanında olmanız gerekebilir. Bu hafta itibariyle aileniz içerisinde ben - sen konusu hakkında dengede durmak sizi zorlayabilir. Olası küçük seyahatler ve belli bir süre yaşam alanınızı değiştirebilecek fırsatınız bulunuyorsa haftayı değerlendirebilirsiniz. Beraberliğinizde önemli bir karar almadan önce kendinize biraz zaman tanıyın derim.

OĞLAK: Parasal kaynaklarla ilgili yeni projeler ve iş anlaşmaları gündeminizde olacak ancak bu hafta daha çok alt yapıları hazırlasanız çok daha iyi olabilir. Yakın arkadaşlar, yakın iş arkadaşlarınız ve kardeşlerinizden alacağıınız yardımlar da sizi çok mutlu edecek. Yakın çevrenizde olan ancak sizin yeni haberiniz olacak bazı sırlar çıkmak üzere. Bu hafta Perşembe gününden sonra yeni bir araç almak için girişimlerde bulunabilirsiniz.

KOVA: Sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gereken bir haftadan geçerken, neyin sizi bu kadar yorduğunu çözümlemezseniz ilerleyen süreçte zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta imaj değiştirmek ve olası ufak operasyonlar geçirebilirsiniz. İş hayatınız ve para kazanma sürecinizde yeni bir dönemin içerisinde olacaksınız. Karlı iş fırsatları gündeminizde olacak.

BALIK: Şansın kendisinin size aktığı bir haftaya girdiniz, arkanıza yaslanın ve tadını çıkarın. Görünmeyenin arkasında hakkınızda yapılan konuşmalar, çevrilen oyunlar her neyse artık hepsi geride kaldı. Allahın yardımıyla birlikte yükselişinizin tadını çıkarın derim. Yeniay haftasında biraz yorgun olmanız muhtemel. Hafta boyunca enerjinizi hızlandıracak olumlamalar, vitamin ve mineraller almanızı öneriyorum. Sahne sizin parıldayın.