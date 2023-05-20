Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 20 Mayıs

Astrolojik etkilerin sert olduğu bir hafta

23 Mayıs günü Mars ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim var. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayın. Düşünmeden hareket etmeyin. Abartılı ve aşırı risk içeren hamlelerden kaçının.

19 Mayıs günü 28 derece boğa burcunda yeniay gerçekleşecek. Aynı gün Merkür ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Konfor alanından çıkmayı göze alanlar için olumlu bir gün. Hayatınıza yeni bir düzen getirecek kararlar alabilirsiniz. Sorunları makul bir şekilde çözüme ulaştırabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamanız mümkün olabilir. Seyahat programı yapabilirsiniz. Karşı tarafı ikna etme gücünüz de yüksek olacak. Ancak inatlaşmayın, güç savaşına girmeyin. Değişimden korkmayın.

CESUR VE KARARLI

20 Mayıs günü Mars aslan burcuna geçiş yapacak. Girişimlerinizde daha cesur ve kararlı olabilirsiniz. Rekabet korkunuzu aşabilir, hedeflerine azimle ilerleyebilirsiniz. Hayatınızın kontrolünü elinize alabilir, harekete geçebilirsiniz. Ancak ego savaşlarından uzak durun, kendi hedefinize odaklanın. Her şeyi gurur meselesi haline getirmeyin. Başkalarından onay beklemek yerine kendinizi motive edin. Fevri hareketlerden de kaçının. 21 Mayıs günü Mars ile Plüton arasında olumsuz etkileşim, Güneş ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Gerilim dolu bu günde kin, öfke, hırs ve intikam arzusu ile hareket etmeyin. Paranoyak olmayın, olayları tarafsız bir şekilde gözlemleyin. Kazaya belaya karşı önlem alın. Bunları başarırsanız hayatınızda değişim yaratacak fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sezgilerinizin peşinden giderek hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Ayrıca hayatınızdaki erkek figürlerinden destek görebilirsiniz.

OLUMSUZ ETKİLEŞİM

Dünyada patlamalar, yangınlar, suikastlar ve kazalar gündeme gelebilir. Liderler ve ülkeler arasında güç savaşları pik noktasına çıkabilir. Manipülasyon rüzgarları sert esebilir. 23 Mayıs günü Mars ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim var. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayın. Düşünmeden hareket etmeyin. Kendinize makul hedefler belirleyin. Abartılı ve aşırı risk içeren hamlelerden kaçının. Astrolojik etkilerin sert olduğu bu haftada şans sizden yana olsun.

22 - 28 MAYIS HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar haftanın başlamasıyla mücadele etmenizi gerektirebilecek durumlar belirebilir.

Bugünlerde maddi koşullarınızı doğru şekilde yönetmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

Elinize geçen imkanı emin olmadığınız bir yatırım aracına dönüştürmemelisiniz.

Devam eden günlerde eviniz veya ailevi bir konuyla ilgili süpriz bir gelişme keyfinizi yerine getirebilir.

Haftasonunda bazı planlarınızı ertelenme veya iptal olma gerekçesiyle değiştirmeniz gerekebilir. Bu durum kısa bir süreliğine üzerinizde endişe yaratabilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar haftanın başlamasıyla mücadele etmenizi gerektirebilecek durumlar belirebilir.

Bugünlerde ailevi ilişkilerinizi veya ev içerisindeki düzeninizi doğru şekilde yönetmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

Taşınma, ev içinde değişiklik yapma isteğinizi bir süreliğine ertelemeli, enerjinizi daha önem arz eden konulara yönlendirmelisiniz.

Devam eden günlerde beklenmedik bir duyum almanız neşenizi yeniden yerine getirebilir.

Haftasonunda çevrenizden aradığınız desteği görememe durumu karşısında harcamalar konusunda kısıtlamalar yapma gerekliliği doğabilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler haftanın başlamasıyla mücadele etmenizi gerektirebilecek durumlar belirebilir.

Bugünlerde her söylenene abartılı tepkiler vermeniz, kardeş, kuzen gibi en yakınlarınızla olan ilişkilerinizi gerebilir.

Böyle bir durumda gerginliğinizi kontrol altında tutmalı, enerjinizi gereksiz sözler sarf ederek harcamamalısınız.

Devam eden günlerde sürpriz bir şekilde ekstra gelir elde etme fırsatını yakalayabilirsiniz. Bu sayede bir takım endişeleriniz son bulabilir.

Haftasonunda işinizle ilgili çıkabilecek aksaklıklarla uğraşmanız gerekebilir. Bu durum yüzünden özel planlarınızı iptal etmeniz gerekebilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler haftanın başlamasıyla mücadele etmenizi gerektirebilecek durumlar belirebilir.

Bugünlerde gereğinden fazla organizasyonlar içerisinde yer almanız, maddi imkanlarınızı tüketmenize yol açabilir.

Limitleri aşmanız, daha fazla kazanç sağlamak adına enerjinizi harcama gerekliliği doğurabilir.

Devam eden günlerde sürpriz bir gelişmeyle, bir süredir beklenti içerisinde olduğunuz bir konu gelişme gösterebilir. Bu sayede kendinizi daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz.

Haftasonunda yurtdışı bağlantılı bir iş fırsatı elinize geçebilir. Bu fırsatı cesaret edememe durumu yüzünden elinizden kaçırma riskiniz olabilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar haftanın başlamasıyla mücadele etmenizi gerektirebilecek durumlar belirebilir.

Bugünlerde üstlerinizin aşırı beklentileri karşısında bunalabilir, içsel motivasyonunuzda düşüş yaşayabilirsiniz.

Bireysel istekleriniz konusunda gereğinden fazla ısrarcı olmanız, angarya işlerle uğraşma zorunluluğu getirebilir.

Devam eden günlerde sürpriz bir terfi fırsatının doğması, enerjinizi yeniden yerine getirip, mutlu hissetmenize yol açabilir.

Haftasonunda arkadaşlarınızla birlikte yapmak istediğiniz aktiviteler gözünüzü korkutabilir. Bu yüzden programı erteleme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar haftanın başlamasıyla mücadele etmenizi gerektirebilecek durumlar belirebilir.

Bugünlerde eğitiminizi, yabancılarla olan ticari yaşamınızı veya hukuksal sürecinizi ilgilendiren konularda zorlukla karşılaşabilirsiniz.

Durumu sakince yönetmeli, enerjinizi gereksiz alanlarda harcamamaya özen göstermelisiniz.

Devam eden günlerde aniden uzaktaki tanıdıklarınızın aracılığı ile hayalini kurduğunuz bir konuda şansınız olumlu anlamda dönebilir.

Haftasonunda eşinizin otoriter tutumu kısıtlanıyormuş hissine kapılmanıza yol açabilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Terazi haftanın başlamasıyla mücadele etmenizi gerektirebilecek durumlar belirebilir.

Bugünlerde çevrenizdeki kişilerin yanılması, yanlış bir yatırım yapmanıza sebep olabilir.

Bu yüzden başkalarından elde ettiğiniz geliri aceleyle bir girişim fırsatına dönüştürmeye çalışmamalısınız.

Devam eden günlerde sürpriz bir gelişme sayesinde yeni bir iş için anlaşma yapma durumunuz gündeme gelebilir. Bu durum sizi oldukça keyiflendirebilir.

Haftasonunda yeteri derecede imkanlarınızın oluşmaması nedeniyle yurtdışı planlarınızı bir süre daha ertelemeyi tercih edebilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler haftanın başlamasıyla mücadele etmenizi gerektirebilecek durumlar belirebilir.

Bugünlerde işiniz konusunda yeterli motivasyona sahip olmamanız, iş birliği içerisinde bulunduğunuz kişilerin tepki göstermesine yol açabilir.

Böyle bir durumda hırslanmak yerine enerjinizi toparlamaya odaklanmalısınız.

Devam eden günlerde eşinizin sürpriz yapması sonucu uzun zamandır istediğiniz bir alanda danışmanlık alma şansını yakalayabilirsiniz. Bu danışmanlık size oldukça haz verebilir.

Haftasonunda bazı endişeleriniz yüzünden kendinizi kısıtlamanız, eğlenebileceğiniz aktivitelere katılmanızın önünü tıkayabilir.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar haftanın başlamasıyla mücadele etmenizi gerektirebilecek durumlar belirebilir.

Bugünlerde sabırsızlığınız yüzünden detay gerektiren işler üzerinde çalışmakta zorlanabilirsiniz.

Bu zorlanma sinirlerinizi gerebileceği gibi çalışma arkadaşlarınıza çıkışmanıza da yol açabilir.

Devam eden günlerde uzun zamandır devam eden arayışlarınız aniden sonuç verebilir ve bu sayede kendinize iyi anlaşabileceğiniz bir yardımcı edinebilirsiniz.

Haftasonunda eşinizin içine kapanık,endişeli halleri ev içerisinde huzursuz bir ortam oluşmasına yol açabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar haftanın başlamasıyla mücadele etmenizi gerektirebilecek durumlar belirebilir.

Bugünlerde sportif aktivitelere fazla yüklenmeniz kas zedelenmesi, burkulma gibi sağlığınızı ilgilendiren bir alanda sıkıntı yaşamanıza yol açabilir.

Bu durum dışında aynı zamanda eğlenme konusunda aşırıya kaçıp, enerjinizi tamamen tüketmemelisiniz.

Devam eden günlerde sevgilinizden beklenmedik bir anda evlilik veya ortaklık kurma teklifi alabilirsiniz. Her iki durumda heyecanlanmanıza yol açabilir.

Haftasonunda bazı rutin işlerinizde aksilikler yaşamanız, yakınlarınızla yaptığınız planların aksamasına neden olabilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar haftanın başlamasıyla mücadele etmenizi gerektirebilecek durumlar belirebilir.

Bugünlerde ev arama,taşınma veya ev içerisinde tamirat yapma girişimleriniz sonuç vermeyebilir.

Böyle bir durumun motivasyonunuzu düşürüp , vazgeçmenize yol açmasına izin vermemelisiniz.

Devam eden günlerde sürpriz bir şekilde yeni bir ekip çalışmasının başına getirildiğinizi öğrenebilirsiniz. Bu durum aile içinde kutlama yapmanıza vesile olabilir.

Haftasonunda eğlence amaçlı limitleri aşabilecek harcamalar yapmanız, sonrasında gelir gider anlamında kısıtlama gerekliliği getirebilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar haftanın başlamasıyla mücadele etmenizi gerektirebilecek durumlar belirebilir.

Bugünlerde yakınlarınızdan beklediğiniz desteği görmekte zorlanabilirsiniz. Bu durum rutin yapmanız gereken sorumluklarınızın aksamasına yol açabilir.

Devam eden günlerde sevgiliniz keyfinizi yerine getirecek bir sürprizle karşınıza çıkabilir. Bir anda kendinizi kısa bir kaçamak için plan oluşturma içinde bulabilirsiniz.

Haftasonunda ailevi bir konu nedeniyle ev içerisinde huzursuz bir ortam meydana gelebilir. Durumu iyi yönetmeye çalışmalısınız.