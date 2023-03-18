Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 18 Mart

ASTROLOJİK AÇIDAN YENİ BİR YIL BAŞLIYOR

21 Mart Salı günü Güneş Koç burcuna geçerken Koç burcunda bir Yeniay oluyor. Bugün astrolojik açıdan yeni yıl başlayacak, önümüzdeki bir yılın temeli atılacak. İlişkiler sağlamlaşacak, yeni bir ilişkiye başlamanız da söz konusu olabilir.

18 Mart cumartesi günü Venüs ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde ciddi kararlar almak mümkün olacak. İlişkilerinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlamanız da söz konusu olabilir. Yaratıcılığınızı ortaya koyabilir, projeler üretebilirsiniz. Maddi konularda da ciddi yatırımlar yapmanız mümkün olabilir.

OLUMLU ETKİLEŞİM VAR

19 Mart Pazar günü Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızda değişim yaratacak kararlar alabilirsiniz. Yeni bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. Sorunları derinlemesine analiz ederek çözüme ulaştırabilirsiniz. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Hayatınızı değiştirecek bir eğitime başlayabilirsiniz. Fikirlerinizi ortaya koyarak karşı tarafı ikna edebilirsiniz.

Aynı gün Merkür koç burcuna geçiş yapacak. 4 Nisan gününe kadar cesur kararlar alabilirsiniz. Fikirlerinizi açık ve net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Ancak fevri olmayın. Düşünmeden karar almayın. Kırıcı olmayın. Karşı tarafın haklarını da düşünerek hareket edin. Duygudaşlık kurun. Hayatınızda yeni bir girişimde bulunmanız mümkün olabilir. Seyahat programı yapabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz.

DEĞİŞİM RÜZGARLARI

20 Mart günü Güneş ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızda değişim rüzgarları esecek. Kendinizi daha güçlü ve cesur hissedebilirsiniz. Hedeflerinize stratejik bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Maddi konularda avantajlarınız olabilir. Projelerinizde güçlü pozisyondaki kişilerden destek bulabilirsiniz.

21 Mart Salı günü astrolojik açıdan yeni yıl başlıyor. Güneş koç burcuna geçerken koç burcunda bir yeniay oluyor. Bugün önümüzdeki bir yılın temeli atılacak. Takip eden günlerde hayatınızda yepyeni girişimler yapabilirsiniz. Cesur ve hedef odaklı olabilirsiniz. Kendinizi açık ve net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. 23 Mart günü 2008 yılından beri oğlak burcunda olan Plüton kova burcuna geçiş yapacak. Hayatınızda daha özgür olmak, zincirleri kırmak için motive olacaksınız. Kendi tabularınızı yıkarak yepyeni bir döneme geçmeniz mümkün olacak. Dünyada uzay, bilim, teknoloji vb. konularda büyük bir dönüşüm ortaya çıkmaya başlayacak. Özgürleşmek için halkların çeşitli ülkelerde protesto gösterileri yapmaları gündeme gelebilir. Astrolojik açıdan oldukça önemli olan bu haftada şans sizden yana olsun.

20 - 27 MART HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar haftanın başlamasıyla odağınız bireysel istekleriniz üzerine dönebilir. Alacağınız yeni kararlar sayesinde dışarıya çok daha güçlü bir imaj çizeceksiniz. Burcunuzda gerçekleşecek Yeniay sayesinde iş veya özel hayatınızı ilgilendiren konularda bireysel tercihler yapmaya yönelebilirsiniz. Haftanın ortalarında Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle sosyal ilişkilerinizi veya ideallerinizi şekillendirecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Haftanın sonuna doğru Mars'ın konum değiştirmesiyle aile bireylerinizi veya evinizi ilgilendiren konularda harekete geçerken duygularınızın tesiri altında kalabilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar haftanın başlamasıyla odağınız gizli saklı yürütülen konular üzerine dönebilir. Arkanızdan yapılan konuşmaları öğrenmeniz durumunda bir süre kendi içinize çekilme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Koç burcunda gerçekleşecek Yeniay sayesinde size iyi hissettirecek arayışlar içerisine girebilir, bu duruma bağlı olarak danışmanlık alabilirsiniz. Haftanın ortalarında Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle kariyer hayatınızı şekillendirecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Haftanın sonuna doğru Mars'ın konum değiştirmesiyle eğitim veya ticari hayatınızı ilgilendiren durumlar için girişimde bulunurken duygularınızın tesiri altında kalabilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler haftanın başlamasıyla odağınız sosyal yaşamınız üzerine dönebilir. Ortamlardan her zamankinden daha fark edilir olduğunuzu hissedebilir. Ayrıca arkadaşlarınızın bazı önerileri karşısında seçim yapma durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Koç burcunda gerçekleşecek Yeniay sayesinde yardım amaçlı yeni bir ekip çalışmasına katılabilir, bu çalışma sayesinde çevrenizi genişletme fırsatı yakalayabilirsiniz. Haftanın ortalarında Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle eğitim, iş veya seyahat koşullarınızı şekillendirecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Haftanın sonuna doğru Mars'ın konum değiştirmesiyle sınırları aşabilecek şekilde duygusal harcamalar yapmaya yatkınlık gösterebilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler haftanın başlamasıyla odağınız iş hayatınız üzerine dönebilir. Yönetme becerilerinizi sergileyerek ve riskli kararlar almaya cesaret ederek üstlerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Koç burcunda gerçekleşecek Yeniay sayesinde işinizde yeni bir görev üstlenebilir, bu sayede önünüze yeni hedefler koyabilirsiniz. Haftanın ortalarında Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle finansal kaynaklarınızı şekillendirecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Haftanın sonuna doğru Mars'ın konum değiştirmesiyle bireysel ihtiyaçlarınızı gidermek için harekete geçerken duygularınızın tesiri altında kalabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar haftanın başlamasıyla odağınız yurtdışı bağlantılı işlere veya hukuksal konulara dönebilir. Yurtdışı tatil planları organize edebilir, bu sebeple uzakta yaşayan akrabalarınızla iletişime geçebilirsiniz. Koç burcunda gerçekleşecek Yeniay sayesinde sosyal mecralarda kendinizi fark ettirmek adına farklı paylaşımlar yapmaya başlayabilirsiniz. Haftanın ortalarında Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle evlilik, ortaklık gibi ikili ilişkilerinizi şekillendirecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Haftanın sonuna doğru Mars'ın konum değiştirmesiyle tehlikeli girişimlerden uzak durmalı, duygularınızın etkisiyle harekete geçmemelisiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar haftanın başlamasıyla odağınız finansal konular üzerine dönebilir. Miras, kredi alımı gibi dış kaynaklardan fayda sağlayabileceğiniz haberini alabilirsiniz. Bu durum endişelerinizin yatışmasını sağlayabilir. Koç burcunda gerçekleşecek Yeniay sayesinde sağlığınızı ilgilendiren duruma öncelik verebilir, bu yüzden doktor kontrolüne başvurabilirsiniz. Haftanın ortalarında Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle çalışma koşullarınızı şekillendirecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Haftanın sonuna doğru Mars'ın konum değiştirmesiyle arkadaşlarınızla aranızda gelişebilecek olaylar karşısında duygusal tepkiler vermeye meyilli olabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler haftanın başlamasıyla odağınız ikili ilişkileriniz üzerine dönebilir. İş alanında işbirliği teklifi alma ihtimaliniz yüksek olduğu gibi farklı bir teklif te sevdiğiniz kişiden gelebilir. Koç burcunda gerçekleşecek Yeniay sayesinde uzun zamandır süregelen bir konuda var olan davaya dahil olabilirsiniz. Bu durum önünüzde yeni bir süreç başlatabilir. Haftanın ortalarında Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle özel hayatınızı şekillendirecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Haftanın sonuna doğru Mars'ın konum değiştirmesiyle kariyerinizi ilgilendiren konularda girişimde bulunurken duygularınızın tesiri altında kalabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler haftanın başlamasıyla odağınız çalışma ortamınız üzerine dönebilir. Organize etme becerinizi kullanarak detay gerektiren işleri daha kolay şekilde yoluna sokabilirsiniz. Koç burcunda gerçekleşecek Yeniay sayesinde rutin hayatınıza yeni bir düzen oluşturma isteği duyabilir ve bunun için harekete geçebilirsiniz. Haftanın ortalarında Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle ailevi ilişkilerinizi şekillendirecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Haftanın sonuna doğru Mars'ın konum değiştirmesiyle yabancı kişilerle ortaklaşa yürüttüğünüz işlerinizde girişimde bulunurken duygularınızın tesiri altında kalabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar haftanın başlamasıyla odağınız özel hayatınızla ilgili konular üzerine dönebilir. Keyifli bir organizasyon planlayarak sevdiğiniz kişilerle bir araya gelebilir, aynı tarz bir organizasyonu çocuğunuzun sosyalleşmesi içinde kurgulayabilirsiniz. Koç burcunda gerçekleşecek Yeniay sayesinde yeni bir hobi edinmek adına araştırmalara başlayabilirsiniz. Haftanın ortalarında Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle ticari veya eğitim hayatınızın koşullarını şekillendirecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Haftanın sonuna doğru Mars'ın konum değiştirmesiyle dış kaynaklardan gelebilecek maddi imkanı değerlendirirken duygularınızın tesiri altında kalabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar haftanın başlamasıyla odağınız ev yaşamınız üzerine dönebilir. Bir süreliğine işleri evden idare etme kararı alabilir, bu kararı bekletmeden uygulamaya başlayabilirsiniz. Koç burcunda gerçekleşecek Yeniay sayesinde elinize geçebilecek bir gayrimenkul fırsatını değerlendirmek isteyebilirsiniz. Haftanın ortalarında Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle elde edeceğiniz kazançları şekillendirecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Haftanın sonuna doğru Mars'ın konum değiştirmesiyle özel hayatınıza dair girişimlerde bulunurken duygularınızın tesiri altında kalabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar haftanın başlamasıyla odağınız uzun süredir aklınızda tasarladıklarınız üzerine dönecektir. Önümüzdeki aylara yönelik kısa tatil planları oluşturabilir, en yakınlarınızı da bu planlara dahil etmek isteyebilirsiniz. Koç burcunda gerçekleşecek Yeniay sayesinde yeni bir eğitim için ilk adımı atabilir, alacağınız bu eğitim sayesinde işinizde farklılık yaratabilirsiniz. Haftanın ortalarında Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle bireysel anlamda tüm hayatınızı baştan şekillendirecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Haftanın sonuna doğru Mars'ın konum değiştirmesiyle günlük işleriniz için harekete geçerken duygularınızın tesiri altında kalabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar haftanın başlamasıyla odağınız maddi durumunuz üzerine dönecektir. Yönetme becerinize güvenerek bazı kararlar alabilir, bu doğrultuda önerilen bir yatırım fırsatını değerlendirmek isteyebilirsiniz. Koç burcunda gerçekleşecek Yeniay sayesinde daha fazla kazanç elde edebileceğiniz bir iş imkanıyla karşılaşabilir, ekstra gelir için bu işe adım atabilirsiniz. Haftanın ortalarında Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle psikolojik durumunuzu şekillendirecek yeni bir döneme giriş yapacaksınız. Haftanın sonuna doğru Mars'ın konum değiştirmesiyle çocuğunuzla ilgili konularda harekete geçerken duygularınızın tesiri altında kalabilirsiniz.