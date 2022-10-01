Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 1 Ekim

İlişkilerde sır perdesi aralanacak

7 Ekim günü Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. İlişkilerde sır perdesi aralanabilir. Daha önceden gizlenmiş olan gerçekler ortaya çıkabilir. Hayatınızda değişim yaratacak fırsatlar karşınıza çıkabilir.

Bugün yani 1 Ekim günü Venüs ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim var. Aşk hayatınızda ve sosyal ilişkilerde abartılı beklentiler içinde olmayın. Aşırı risk almayın. Fevri ve kibirli bir tutum içinde olmamaya çalışın. Kendi fikirlerinizi karşı tarafa dayatmayın. Orta noktayı bulmayı deneyin. Gereksiz harcama yapmayın. Bütçenize göre hareket edin.

TAKINTILI OLMAYIN

Dünyada diplomatik ilişkilerle ilgili fanatizm sebepli gerginlikler gündeme gelebilir. 2 Ekim günü Merkür gerilemesi bitiyor. 11 Ekim gününe kadar Merkür Başak burcunda olacak. Olayları daha iyi analiz edebilir, doğru kararlar alabilirsiniz. Sözleşme fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Eğitim hayatınızda ilgili etkin kararlar almanız da mümkün olacak. Ancak aşırı detaycı ve takıntılı olmayın. Büyük resmi görün. Aşırı eleştirel bir tutum içinde olmayın. Kendinizin ve başkalarının hatalarına karşı hoşgörülü olmayı deneyin.

2 Ekim günü aynı zamanda Venüs ile Jüpiter paralel olacaklar. Şanslı bir günde olacaksınız. Önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirin. Kabul edilebilir risk alarak sınırlarınızı aşmanız mümkün olabilir. Maddi konularda da fırsatlar önünüze çıkabilir. Kendinizi daha şanslı, umutlu ve neşeli hissedebilirsiniz. Yeni ortamlara girerek arkadaş edinebilirsiniz. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz. Yeni bir aşk ilişkisine başlamanız da mümkün olabilir.

SÖZLEŞME FIRSATLARI

7 Ekim günü Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Karar alırken büyük resmi görmeniz mümkün olacak. Olayları derinlemesine analiz edebilir ve doğru çıkarımlar yapabilirsiniz. İlişkilerde sır perdesi aralanabilir. Daha önceden gizlenmiş olan gerçekler ortaya çıkabilir. Hayatınızda değişim yaratacak sözleşme fırsatı karşınıza çıkabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. İletişim süreçlerinde karşı tarafı ikna etmeniz de daha kolay olacak. Önümüzdeki haftalara nazaran çok daha olumlu etkilerin olduğu bu haftayı iyi değerlendirmenizi diliyorum.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar hafta genelinde amaç edindiğiniz konulara yönelik yeni başlangıçlar yapma kararı alabilirsiniz. Haftanın başında Merkür retrosunun sona ermesiyle çalışma hayatınızla ilgili gecikmeler son bulacaktır. Yoğunlaşmanız gereken işlere eksiksiz konsantrasyon sağlayabilirsiniz. İlerleyen günlerde maddi konularla ilgili inatçı bir tutum içerisine girebilirsiniz. Hafta sonunda Koç burcunda meydana gelecek Dolunayın etkisiyle sadece sizi ilgilendiren, belirsiz gibi görünen durumlar netlik kazanabilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar hafta genelinde bazı önemli kararlar almak adına yalnız kalma ihtiyacı duyabilirsiniz. Endişelerinizi gidermek her şeyden önemli olabilir. Haftanın başında Merkür retrosunun sona ermesiyle partneriniz veya çocuğunuz ile aranızdaki anlaşmazlıklar son bulacaktır. Karşınızdaki kişiyi istediğiniz konuya ikna edebilecek güce sahip olabileceksiniz. İlerleyen günlerde işiniz ile ilgili angarya durumlarla uğraşmak yüzünden içsel gerginlik yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda Koç burcunda meydana gelecek Dolunayın etkisiyle sizden gizli yürütülen her türlü konu açığa çıkabilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler hafta genelinde ileriye dönük planlarınızı veya sosyal ilişkilerinizi ilgilendiren konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Haftanın başında Merkür retrosunun sona ermesiyle aileniz veya birlikte yaşadığınız kişilerle aranızdaki anlaşılamama sorunu ortadan kalkacaktır. İlerleyen günlerde yabancı kaldığınızı hissettiğiniz konular yüzünden beklenmedik çıkışlar yapabilirsiniz. Hafta sonunda Koç burcunda meydana gelecek Dolunay'ın etkisiyle ideallerinizi gerçekleştirme adına agresif girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler hafta genelinde kariyer hayatınızı ilgilendiren konulara yönelme ihtiyacı duyabilirsiniz. Haftanın başında Merkür retrosunun sona ermesiyle kardeş veya yakın akrabalarınızla aranızdaki kopukluk son bulacaktır. Beklediğiniz haberler varsa bugünlerde gelebilir. İlerleyen günlerde korkularınızı bastırmaya çalışırken ani tepkiler vermeye meyilli olabilirsiniz. Hafta sonunda Koç burcunda meydana gelecek Dolunayın etkisiyle iş yaşamınızda atağa geçebilir, üstlerle olan ilişkilerinize öncelik verebilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar hafta genelinde yurtdışı bağlantılı işlere veya hukuksal meselelere yönelik gelişmeler gündeminizi oluşturabilir. Haftanın başında Merkür retrosunun sona ermesiyle maddi konulardaki durağanlık son bulacaktır. Gelirlerinizde artış başlayabilir. İlerleyen günlerde ortaklık veya iş birliği gibi birlikte yürütülen işler yüzünden sinirsel olarak gerginlik hissedebilirsiniz. Hafta sonunda Koç burcunda meydana gelecek Dolunayın etkisiyle ön görüsel danışmanlıklar almak isteyebilir, sorgulayışta olduğunuz konulara bir çözüm üretebilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar hafta genelinde dış kaynaklardan gelen maddi imkanları arttırma çabası içerisine girebilirsiniz. Haftanın başında Merkür retrosunun sona ermesiyle iletişim konusunda yaşadığınız sorunlar son bulacaktır. Kişisel konularınıza yönelik pratik çözümler üretmeye başlayabilirsiniz. İlerleyen günlerde detaylı çalışma gerektiren işlerde başkalarının müdahalelerine katlanmakta zorluk çekebilirsiniz. Hafta sonunda Koç burcunda meydana gelecek Dolunay'ın etkisiyle maddi konularda hakkınızı elde etmek için vermiş olduğunuz mücadelenin sonucu netlik kazanabilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler hafta genelinde eşiniz, sevgiliniz veya iş birliğinde bulunduğunuz kişilerle ilgili güncel durumunuzun ne olduğuna odaklanabilirsiniz. Haftanın başında Merkür retrosunun sona ermesiyle geçmişe yönelik içsel sorgulayışınız sona erecektir. Psikolojik açıdan daha rahat hissetmeye başlayabilirsiniz. İlerleyen günlerde aşk hayatınızda içinde bulunduğunuz koşullar hızlı harekete geçmekle frene basmak arasında kalmanıza yol açabilir. Hafta sonunda Koç burcunda meydana gelecek Dolunayın etkisiyle eşinize veya ortaklık yaptığınız kişiye karşı cesur adımlar atmak isteyebilir, aranızdaki gidişata netlik kazandırabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler hafta genelinde çalışma şeklinize yeni bir düzen getirmek isteyebilir, rutin yaşamınızı canlandıracak atılımlarda bulunabilirsiniz. Haftanın başında Merkür retrosunun sona ermesiyle ideallerinizi gerçeğe döndürmek adına dış faktörlerden destek bulabileceksiniz. İlerleyen günlerde ailenizin yaşlı bireyleriyle orta yolu bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu durum aile içi tansiyonu yükseltebilir. Hafta sonunda Koç burcunda meydana gelecek Dolunayın etkisiyle yardımcılarınız veya çalışma arkadaşlarınızla aranızdaki belirsizliklere bir son verebilir, bir çıkış yolu bulma çabası içerisine girebilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar hafta genelinde geleceğe yönelik yatırım yapma adına araştırmalar içerisine girebilir, ek iş fırsatı yakalayabilirsiniz. Haftanın başında Merkür retrosunun sona ermesiyle yöneticilerinizle olan fikir uyuşmazlıklarınız bitecektir. Terfi tarzı beklediğiniz haberler bugünlerde gelebilir. İlerleyen günlerde günlük düzeninizi ilgilendiren konularda eskiyle yeniyi bağdaştırma çabanız sizi gereğinden fazla yorabilir. Hafta sonunda Koç burcunda meydana gelecek Dolunay'ın etkisiyle partnerinizle aranızdaki belirsiz durumların netlik kazanması konusunda aceleci bir tutum içerisine girebilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar hafta genelinde yaşadığınız eviniz, taşınmaz varlıklarınız, eşinizin işi ile ilgili konularda yeni gündemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Haftanın başında Merkür retrosunun sona ermesiyle hangi alanda eğitim veya danışmanlık almak istediğinizden emin olabileceksiniz. İlerleyen günlerde ekstra aktivitelerde bulunmanız yüzünden maddi konularda zorlanmanız sinirlerinizi gerebilir. Hafta sonunda Koç burcunda meydana gelecek Dolunay'ın etkisiyle ebeveynlerinizle olan sıkıntılarınızı çözmek için girişimlerde bulunabilirsiniz

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar hafta genelinde yakınlarınızdan ihtiyaç duyduğunuz konularda destek alabilir, kısa tatil planları içerisine girebilirsiniz. Haftanın başında Merkür retrosunun sona ermesiyle içsel gerginlik yaratan korkularınızdan arınacaksınız. Ortaklı maddi konular sizin için yük olmaktan çıkmaya başlayacaktır. İlerleyen günlerde arzularınızı bastırmaya çalışmanız beklenmedik çıkışlar yapmanıza sebep olabilir. Haftanın sonunda Koç burcunda meydana gelecek Dolunay'ın etkisiyle ticari çalışmalar içerisinde olduğunuz bazı kişilerle kopuş yaşayabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar hafta genelinde gelirler, birikimler, maddi koşullarınız üzerine kafa yorabilir, borç verdiğiniz paraları geri alabilirsiniz. Haftanın başında Merkür retrosunun sona ermesiyle ertelenen davalar yeniden görülebileceği gibi, yarım kalan anlaşmalar sonuca varacaktır. İlerleyen günlerde eleştirel tavırlarınız yüzünden kardeş veya yakın akrabalarınızın tepkisini üzerinize çekebilirsiniz. Hafta sonunda Koç burcunda meydana gelecek Dolunay'ın etkisiyle yeteneklerinizi sergilemek adına cesur ve hızlı atılımlarda bulunabilir, istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz.