Uzman Astrolog Barış Özkırış Haftalık Burç Yorumları - 20 Ağustos

YENİ BİR YOL HARİTASI ÇİZME ZAMANI

23 Ağustos günü Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Olayları derinlemesine analiz edebilir, etkin karar alabilirsiniz. Bu günlerde düşüncelerinizi değiştirmeniz yeni bir yol haritası belirlemeniz mümkün olacak.

20 Ağustos günü Mars İkizler burcuna geçiyor. 25 Mart 2023 tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu yüzden oldukça önemli bir astrolojik durum söz konusu. Mars'ın geri harekete geçeceği Kasım ayına kadar eğitim hayatınız ile ilgili inisiyatif kullanabilirsiniz. Sözleşme fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Ancak düşünmeden harekete geçmeyin. Mantıklı olun. İletişim kurarken kırıcı ve fevri olmayın. Karşı tarafı dinleyin. Doğru anladığınızdan emin olun. Karar alırken acele etmeyin. Kimseyle laf dalaşına girmeyin.

GERÇEKÇİ OLUNMALI

Dünyada siber saldırılar gündeme gelebilir. Liderlerin daha sert açıklamalar yaptığına şahit olabiliriz. Ulaşım bağlamında kazalar yaşanabilir. 21 Ağustos günü Merkür ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. Karar alırken gerçekçi olun. Kendinizi kandırmayın. Hırsızlık, unutkanlık ve dalgınlık karşısında önlem alın. Neye imza attığınıza dikkat edin. 23 Ağustos günü Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Olayları derinlemesine analiz edebilir, etkin karar alabilirsiniz. Düşüncelerinizi değiştirmeniz mümkün olacak. Eğitim ile ilgili araştırma yapabilir, yeni bir yön çizebilirsiniz. İletişim kurarken karşı tarafı ikna etmeniz de daha kolay olacak. 25 Ağustos günü Venüs ile düğümler arasında olumsuz etkileşim var. Sosyal çevreniz ve sevgiliniz ile ilgili gelişmeler canınızı sıkabilir. Ani harcamalardan kaçının. 26 Ağustos günü Merkür terazi burcuna geçecek. Durağanlaşıp geri harekete geçeceği 9 Eylül gününe kadar karar alırken daha objektif ve gerçekçi olabilirsiniz.

DENGEYİ SAĞLAMALI

İlişkilerinizde dengeyi sağlamak için inisiyatif kullanabilirsiniz. Ancak ilişkileri takıntı haline getirmeyin. Bırakın su aksın yolunu bulsun. 27 Ağustos günü Başak burcunda Yeniay gerçekleşecek. Adeta artık yaz bitiyor, çalışmaya hazırlan diyecek. Mars ile zorlayıcı açıda olan bu yeniay ile birlikte mücadele başlıyor. İş hayatınız ile ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Yetkinlik, üretkenlik ve verimlilik ihtiyacı ön plana çıkacak. Büyük resmi görün, detaylarda kaybolmayın.

22-28 AĞUSTOS HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ :

Sevgili Koçlar hafta genelinde gündeminizde çalışma hayatınıza, rutin işlerinize dair konular ön plana çıkacaktır. Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle detaylı inceleme gerektiren işlere odaklanmanız gerekebilir. Ardından Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle eşiniz, sevgiliniz veya işbirliği yaptığınız kişilerle ortak kararlar almanız gereken durumlar gelişebilir. Haftanın sonuna doğru Başak burcunda meydana gelecek Yeniayın etkisiyle çalışma ortamınızda yeni bir düzen yaratma çabası içerisine girebilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar hafta genelinde gündeminizde aşk hayatınızın gidişatına, çocuğunuzla ilgili durumlara veya yatırım olanağı yakalamaya dair konular ön plana çıkacaktır. Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle sportif aktivitelere veya sanatsal hobilere ilginiz kayabilir, ek bir işe odağınızı çevirebilirsiniz. Ardından Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle aşk hayatınız renklenebilir, özel bir teklif alabilirsiniz. Haftanın sonuna doğru Başak burcunda meydana gelecek Yeniayın etkisiyle yatırım amaçlı girişim arayışı içerisine girebilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler hafta genelinde gündeminizde ailevi meselelere, ev hayatınıza dair konular ön plana çıkacaktır. Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle eviniz içerisinde yeni düzenleme yapmak isteyebilir, aile fertlerinize yardımcı olmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ardından Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle el sanatları, zeka oyunları tarzı hobilere yönelmek isteyebilirsiniz. Haftanın sonuna doğru Başak burcunda meydana gelecek Yeniayın etkisiyle gayrimenkul edinme, miras hakkı kazanma gibi bir durumunuz ortaya çıkabilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler hafta genelinde gündeminizde eğitime, kısa seyahatlere veya yakın genç akrabalarınıza dair konular ön plana çıkacaktır. Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle fikirlerinizi ifade etme çabasına girebilir, ticari hayatınıza bağlı iletişim ağınızı genişletme şansını yakalayabilirsiniz. Ardından Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle ev kontratınızı yenileyebilir, ailenizle ortak karar almanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Haftanın sonuna doğru Başak burcunda meydana gelecek Yeniayın etkisiyle eğitim alma ile ilgili konularda araştırma içerisine girebilir, beklediğiniz haberi yine bugünlerde alabilirsiniz .

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar hafta genelinde gündeminizde parasal kazanımlara, birikimlerinize dair konular ön plana çıkacaktır. Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle maddi imkanlarınızla yeni girişimler yapmaya, kazancınızı arttırmaya yönelik çalışmalara odaklanabilirsiniz. Ardından Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle kardeş veya kuzenlerle kısa bir seyahat planlayabilirsiniz. Haftanın sonuna doğru Başak burcunda meydana gelecek Yeniayın etkisiyle maddi kazanımları ilgilendiren konularda destek alabilir, harcamalarınıza yeni bir düzen getirebilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar hafta genelinde gündeminizde bireysel ihtiyaçlarınıza, sağlığınıza, isteklerinize dair konular ön plana çıkacaktır. Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle dış görünümünüzde küçük değişiklikler yapmak isteyebilir, sağlığınıza iyi gelecek rutinler oluşturmaya odaklanabilirsiniz. Ardından Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle kazancınızı arttıracak yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Haftanın sonuna doğru Başak burcunda meydana gelecek Yeniayın etkisiyle yaşam kalitenizi yükseltecek çalışmalar içerisine girebilir, yeni bir başlangıç yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler hafta genelinde gündeminizde sıkıntıları çözmeye, bireysel danışmanlık almaya dair konular ön plana çıkacaktır. Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle perde arkasında çalışmayı tercih edebilir, yalnız vakit geçirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ardından Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle yeni fikirlerinizi ortaya koyarak, insanlar üzerinde etkileyici bir izlenim yaratabilirsiniz. Haftanın sonuna doğru Başak burcunda meydana gelecek Yeniayın etkisiyle ruhunuzu besleyecek çalışmalar içerisine girmek isteyebilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler hafta genelinde gündeminizde sosyal yaşamınıza, arkadaşlarınıza veya dış faktörlere dair konular ön plana çıkacaktır. Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle yardım dernekleri için çalışma yürütebilir, bu sayede sosyal çevrenizi genişletme fırsatı da yakalayabilirsiniz. Ardından Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle tek başınıza düzenli yapabileceğiniz aktivitelere yönelme arzusu duyabilirsiniz. Haftanın sonuna doğru Başak burcunda meydana gelecek Yeniayın etkisiyle arkadaşlarınızla sağlıklı iletişim kurabilir, ikna etmek istediğiniz konularda başarılı olabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar hafta genelinde gündeminizde toplum önündeki pozisyonunuza, kariyer yaşantınıza dair konular ön plana çıkacaktır. Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle gelecek hedeflerinize odaklanabilir, yoğun bir çalışma temposuna girebilirsiniz. Ardından Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle arkadaşlarınızla oluşturacağınız planlar sayesinde keyifli aktiviteler içerisinde bulunabilirsiniz. Haftanın sonuna doğru Başak burcunda meydana gelecek Yeniayın etkisiyle kariyerinize yeni bir yön verme fırsatı yakalayabilir, sistemli çalışmayla çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar hafta genelinde gündeminizde uzak yolculuklara, yurtdışı bağlantılı işlere, araştırmalarınıza dair konular ön plana çıkacaktır. Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle hukuksal, dış ticaret veya eğitim ile ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Ardından Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle idareciler yada patronlarla kurduğunuz politik ilişkiler sayesinde işinizdeki pozisyonunuzu sağlamlaştırabilirsiniz. Haftanın sonuna doğru Başak burcunda meydana gelecek Yeniayın etkisiyle eşinizin akrabalarıyla ilgili yeni durumlar ortaya çıkabilir. Yabancı kişilerle iş bağlantısı içerisine girebilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar hafta genelinde gündeminizde ortaklaşa kaynaklara, miras tarzı kazanımlara, harcamalara dair konular ön plana çıkacaktır. Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle kendi çabanız dışında gelişen imkanlara sahip olabilir, eşinizin parasal durumundaki gelişmelere odaklanabilirsiniz. Ardından Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle ruhsal konularda danışmanlık alma ihtiyacı duyabilirsiniz. Seminer veya eğitim verme girişiminde bulunabilirsiniz. Haftanın sonuna doğru Başak burcunda meydana gelecek Yeniayın etkisiyle sağlığınızla ilgili durumlara yönelebilir, yeni bir diyet, spor programı oluşturmak isteyebilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar hafta genelinde gündeminizde ilişkinize, evliliğinize veya ortaklığınıza dair konular ön plana çıkacaktır. Güneş'in Başak burcuna geçmesiyle ilişkinizdeki rutin gidişatı canlandırmak adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Ardından Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle ortaklığa imza atarak yeni kazanımlar elde edebilirsiniz. Miras, alacak gibi konularda beklediğiniz haber gelebilir. Haftanın sonuna doğru Başak burcunda meydana gelecek Yeniayın etkisiyle partnerinizle birlikte alternatif yaşam alanları ile ilgili araştırma başlatabilirsiniz.