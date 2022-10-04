Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 04 Ekim

KOÇ: SOSYAL ORTAMLARDA KENDİNİ GÖSTERME FIRSATI BULACAK

BAŞAK: SAĞLIK KONUSUNDA ÖNEMLİ KARARLARI UYGULAMAK ÜZERE

BOĞA: YAŞÇA BÜYÜK KİŞİLERDEN HAYATA DAİR FİKİRLER ALABİLİR

TERAZİ: HAYATINI BİRLEŞTİRECEĞİ KİŞİYLE TANIŞMASI AN MESELESİ

Koç burcu

Bugün toplumsal konularda ön plana çıktığınız bir gün olacak. Çalışma arkadaşları, iş arkadaşlarından destekleyici etkiler sizlerle birlikte. Ekip ve grup çalışmalarında tecrübelerinizi ön plana koyacak ve sosyal ortamlarda kendinizi göstermiş olacaksınız. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanacak işiniz adına en verimli şekilde yararlanacaksınız.

Boğa burcu

Kariyer hayatınızda ön plana çıktığımız bir gün sizleri bekliyor. Bugün sizlerden yaşça büyük kişilerden, tecrübeli insanlardan güzel destekler alacaksınız. İşinizi ve kariyerinizi geleceğe yönelik başarıya götürmek adına güzel destekler sizlerle birlikte olacak. Sorumlulukların ön plana çıktığı ve iş hayatında kendinizi gösterdiğiniz bir gün diyebilirim.

İkizler burcu

Hayata bakış açınızı geliştirdiğiniz fikirlerinizi ve düşüncelerinizi Etrafınıza özgürce söylediğiniz harika bir gün Sizler ile birlikte. Bugün yüksek eğitim ve öğretim konuları ticari anlaşmalar uluslararası işler uzaklara seyahatler konusunda oldukça yoğun bir gün. Çıkacağınız seyahatlerde sürpriz gelişmeler bugün yüzünüzü güldürebilir.

Yengeç burcu

Ortak kazançlar alanında güzel adımlar attığınız finansal konuları görsel geçirdiğiniz ve ödemelerinize çözümler bulduğunuz şanslı etkiler içerisinde olacaksınız. Bugün eşinizden partnerinizden ya da ortaklaşa çalıştığınız kişilerden finansal anlamda güzel destekler bulabilirsiniz. Banka borç Kredi gibi ödemeleriniz varsa ödemeleri yapılandırmak ve düzene sokmak için oldukça güzel bir gün diyebilirim.

Aslan burcu

İkili ilişkiler ortaklaşa işler evlilikle alakalı konularda yoğun bir gün sizleri bekliyor. Eşiniz partneriniz ile olan ilişkilerimizde uzun zamandır çözüme ulaştıramadığımız konuları masaya yatıracak üzerinde konuşacak bir çözüme ulaştıracaksınız. Ayrıca bugün ortak dışı iş alanlarında güzel destekler bulacak ve çözümlenmesi gereken her türlü konuyu rahatlıkla çözeceksiniz.

Başak burcu

Organizasyon ruhunuz bugün ön plana çıkıyor. Hem evinizde, hem de ofisinizde elinizde toz bezi ile hayatımızın dağınık alanlarını toparlamak isteyebilirsiniz. Bugün iş hayatında yarım kalan projelerini çekmecelerini düzene sokacak. Hem de ev hayatında dağınık olan bütün çekmeceleri toparlayacaksınız. Sağlığınız konusunda yeni kararlar alarak yeni bir beslenme programı içerisine de girebilirsiniz.

Terazi burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri, hayattan keyif aldığınız konular, yetenekleriniz, çocuklar ile bağlantılı durumlar konusunda oldukça eğlenceli bir gün sizleri bekliyor olacak. Monoton bir ilişki içerisindeyseniz bugün partnerinizden güzel sürprizler size gelebilir. Bekarsınız yeni tanışacağınız bir insan geleceğe yönelik ilginizi çekebilir. Evli ve çocuklarınız varsa bugün çocuklarınızla ilgili eğlenceli aktiviteler içerisinde olabilirsiniz. Kariyer hayatınızda yeteneklerinizi kullanarak etrafınızda göz doldurabilirsiniz.

Akrep burcu

Aile içi sorumluluklar bugün ön plana çıkıyor. Anne baba, ebeveynler ve onların hayatını ilgilendiren konularda bazı sorumlulukları üstlendiğiniz bir gün olacak. Ayrıca bugün hiç beklemediğiniz bir misafir ziyareti içerisinde olabilirsiniz. Gün genelinde kariyer hayatınızda da kendinizi gösterdiniz bir gün olacak.

Yay burcu

Söz transferlerinin ortaya çıktığı yakın çevre, eş dost, kardeşler ile bir araya geldiğiniz ve geleceğe yönelik iletişimler içerisinde olduğunuz bir gün olacak. Hem kendiniz, hem yakın çevreniz ile alakalı hoş sohbetler içerisinde olabilirsiniz. Çay çekirdek, gıybet sohbet eşliğinde mutlu kahkahaların ortaya çıktığı bir gün olacak. Kısa mesafeli yolculuklar, akraba ziyaretleri içerisinde güzel bir gün diyebilirim.

Oğlak burcu

Finansal anlamda ve maddi konularda şanslı olduğunuz bir gün diyebilirim. Kariyer hayatınızda emeklerinizin karşılığını geldiği bir gün sizleri bekliyor. Gün genelinde eşinizin dışında farklı iş fırsatları da karşınıza çıkabilir ve gelirlerimiz de artışlar gündeme gelebilir. Alım satım gayrimenkul olayları konusunda da fırsatları açık bir gün diyebilirim. Bugün hiç beklemediğiniz yerlerden finansal güzel destekler Sizler ile olacak.

Kova burcu

Kişiliğinizin ön plana çıktığı önceliklerinizi değer verdiğiniz iş ve kariyer hayatında kendini gösterdiğini harika bir gün diyebilirim. Bugün kendinizle ilgili birtakım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz dış görünümünüz konusunda belki tarzınız belki duruşunuz birtakım Yeni kararlar alabilir ve sosyal alandaki Görünümünüz konusunda değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Kariyer ve aşk hayatınızda da güzel bir gün diyebilirim.

Balık burcu

'Sezgilerin Savaşı'nın sizlere yansıma yaptığı bir gün. Bugün hisleriniz oldukça kuvvetli, aklınıza gelen başınıza gelebilir. Bu yüzden güzel düşünelim ve güzelliklere odaklanalım. Gün içerisinde bilinmeyeni öğrenmek fal baktırmak rüyalarla sohbet etmek Melek kartlarına danışmak isteyebilirsiniz. Ayrıca bugün oldukça alıngan olabilirsiniz, ufacık şeyler bile bazı triplere neden olabilir. Bugün aşk hayatınızda oldukça romantik fakat bir o kadar da alıngan olacağınızdan, duygusal iniş ve çıkışlara karşı dikkat edin.