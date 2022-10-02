Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 02 Ekim

OĞLAK: GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK HARİKA PLANLAR YAPACAK

AKREP: ARKADAŞLARIYLA KEYİFLİ ZAMANLAR GEÇİRECEĞİ GÜNLERDE

YENGEÇ: ADALETİ İLGİLENDİREN HER TÜR KONUDA ŞANSLI ETKİLER VAR

KOVA: MERKÜR ETKİSİYLE MANEVİ RAHATLAMA YAŞADIĞINI HİSSEDECEK

Koç burcu

Kariyer hayatınızda sorumlulukların ön plana çıktığı oldukça yoğun bir gün sizleri bekliyor olacak. Ayrıca hayatımızın genel anlamında yaşamış olduğunuz iletişimsel sorunlar bugün son buluyor. Öte yandan iletişimsel Merkür bugün normal seyrine başlıyor. İkili ilişkiler, aşk ilişkilerinde de oldukça verimli bir gün sizler ile olacak diyebilirim.

Boğa burcu

Yüksek eğitim ve öğretimle alakalı konular seyahatler ve uzaklar ile yapmış olduğunuz Profesyonel iş adımları bugün bu alanlarda oldukça verimli bir gün diyebilirim. Ayrıca bugün iletişimsel Merkür normal seyrine başlıyor; teknolojik anlamda yaşamış olduğunuz krizler ve iletişimsel sorunlar bugün son buluyor. Sağlık alanlarında da şanslı olduğunuz bir gün sizleri bekliyor diyebilirim.

İkizler burcu

Sizlere finansal anlamda kriz çıkartan her türlü konunun üzerinden rahatlıkla geldiğiniz bir gün diyebilirim. Borçlar, krediler, ödemeler bu alanlarda karşınıza güzel fırsatlar çıkabilir ve ödemeleriniz konusunda çözüm odaklı olacağınız bir gün olabilir. Ayrıca bugün yöneticiniz Merkür normal seyrine başlıyor. Yaşam alanınız, ev, aile, yuva içerisinde yaşamış olduğunuz iletişimsel sorunlar bugün ortadan kalkıyor.

Yengeç burcu.

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri, evlilikle alakalı konular, hukuksal konular adaleti ilgilendiren her türlü konu ve ortaklaşa iş alanlarında yoğun bir gün sizleri bekliyor diyebilirim. Gün genelinde bu saymış olduğum alanlarda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca bugün iletişimsel Merkür normal seyrine başlıyor. Yakın çevre, eş, dost, kardeşler, yakın akrabalarla olan iletişimsel sıkıntılar ortadan kalkmaya başlıyor.

Aslan burcu

Hizmet ettiğimiz kişilerle bize hizmet eden kişilerle bağlantılı iş hayatında daha kanalize olduğumuz bir gün diyebilirim. Bugün yarım bırakmış olduğunuz her türlü işin içerisinden rahatlıkla gelmiş olacağız. Ayrıca bugün iletişimsel Merkür normal seyrine başlıyor. Finansal konular, maddi konularda yaşamış olduğunuz sorunlar ve problemler artık ortadan kalkmaya başlıyor.

Başak burcu

İkili ilişkiler, aşk ilişkileri, hayattan keyif aldığımız konular, yeteneklerimiz ve bağlantılı konularda harika bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün iş hayatımızda yeteneklerimizi kullanarak harika fırsatlar yakalıyor olacağız. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda da oldukça güzel bir gün diyebilirim. Ayrıca burcunuzdaki yöneticiniz Merkür bugün normal seyrine başlıyor. Artık profesyonel anlamda imzalar atabilir iletişimsel anlamda yaşamış olduğunuz krizlerin üzerinden rahatlıkla gelebiliriz.

Terazi burcu

Ev, aile, yuva, yerleşim yeri, yaşam alanımızı ilgilendiren konular ve kariyer hayatımızda atacağımız profesyonel adımlar konusunda oldukça verimli bir gün bizleri bekliyor olacak. Bugün yeni iş bağlantıları yapabilir ve daha çok sorumluluk alabiliriz. Aynı çatı altında yaşamış olduğumuz kişilerin problemlerine daha çözüm odaklı olabiliriz. Ayrıca Merkür bugün normal seyrine başlıyor uzun zamandır içsel anlamda yaşamış olduğunuz iletişimsel karışıklıklar bugün kendine geliyor.

Akrep burcu

Yakın çevremiz, eş, dost, kardeşleriniz, komşular ile iletişimin ön plana çıktığı bir gün diyebilirim. Bugün yakın çevrenizdeki kişiler ile bir araya gelebilir, o sohbetler içerisinde bulunmak isteyebilirsiniz. Ayrıca iletişimsel Merkür bugün normal seyrine başlıyor. Teknolojik aletler konusunda yaşamış olduğunuz sorunlar ve sıkıntılar artık ortadan kalkıyor. Yine toplum önünde yaşadığınız iletişimler krizler artık son buluyor.

Yay burcu

Finansal anlamda daha profesyonel davrandığımız oldukça dünyevi bir gün bizleri bekliyor olacak. Emlak, alım satım, gayrimenkul ile alakalı konular ve bu alanlarda bir takım işleriniz varsa bugün üzerinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Finansal ve maddi anlamda gelirlerinizde artışlar yakaladığınız güzel bir gün sizleri bekliyor olacak. Ayrıca kariyer hayatınızda yaşanan iletişimsel sorunlar bugün itibariyle ortadan kalkıyor.

Oğlak burcu

Kişisel önceliklerinizin ortaya çıktığı, daha profesyonel adımlar attığınız geleceğe yönelik düşünceler içerisinde olduğunuz harika bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün iş hayatınızda daha karizmatik ve daha profesyonel davranışlar içerisinde olabilirsiniz. Yeni iş anlaşmaları bağlantılar yaparak daha başarılı günlere umutla bakabilirsiniz. Ayrıca bugün iletişimsel Merkür normal seyrine başlıyor. Eğitim öğretim seyahatler Medya basın yayıncılık ile alakalı yaşamış olduğunuz ufak tefek sorunlar bugün itibariyle bitiyor.

Kova burcu

Daha içe yönelik, manevi temaların ön plana çıktığı bir gün sizleri bekliyor olacak. Gün genelinde biraz yalnız kalmak, kendinizi analiz etmek "Ben ne istiyorum" sorgulamaları yapmak isteyebilirsiniz. Bugün daha manevi konulara adapte olmak isteyecek, belki dua, meditasyon gibi enerjileri hayatınıza çekmek isteyeceksiniz. Ayrıca bugün iletişimsel Merkür normal seyrine başlıyor. Finansal anlamda borçlar, krediler konusunda yaşamış olduğunuz sorunlar bugün itibariyle ortadan kalkmaya başlayacak.

Balık burcu

Toplumda ön plana çıktığınız ve kendinizi sosyal alanlarda gösterdiğiniz oldukça profesyonel bir gün sizleri bekliyor olacak. Bugün kariyerinizi ve sosyal statünüzü tanıtmak adına duyurular yapmak seminerler düzenlemek ve sosyal ortamlarda kendinizi göstermek için oldukça verimli bir gün diyebilirim. Ayrıca bugün iletişimsel Merkür normal seyrine başlıyor. İkili ilişkileri ortaklaşa işler ve evlilikle alakalı konularda yaşamış olduğunuz iletişimsel sorunlar bugün itibariyle ortadan kalkmaya başlıyor.