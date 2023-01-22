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22 Ocak 2023 Pazar 19:30:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 19:30:00

Uyuyamayan ayılar güreşte!

Kaynak: İHA

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Bursa'da bulunan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezinde ayıların keyfi yerinde olması dikkat çekti.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezinde ayıların keyfi yerinde olması dikkat çekti. 302 dekar ormanlık arazi içerisinde bulunan 72 ayı, Ocak sonuna rağmen; güneşli ve ılık havada ne yapacağını şaşırdı

Bakıcıları tarafından iyi bakılmasıyla keyifleri yerinde olan ayılardan kimi ağaç altında şekerleme yaparken, kimi ise kendi dengi ile güreşe tutundu. Dron ile kayda alınan o anlar, renkli görüntülere sahne oldu. Ayıların birbirlerine zarar vermeden yaptıkları güneş, birisinin pes etmesiyle son buldu.

Etiketler : bursa yaban hayat ayı
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