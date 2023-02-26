Uyuşturucu bulamayınca reçeteli ilaç sattılar

Adana'da torbacılar, deprem nedeniyle zehir sevkiyatı sekteye uğrayıp polis operasyonlarıyla ağır kayıplar yaşayınca, 'kırmızı ve yeşil reçete'li ilaçları, uyuşturucu madde olarak satmaya başladı. Sara nöbetleri ve sinir kaynaklı nöropatik ağrıların tedavisinde kullanılan ilaçları sokakta sattığı tespit edilen; B.B. ve kuzeni B.B. ile birlikte E.E.G., A.D. ve F.S.G. suçüstü yakalandı. Zanlıların, park halinde olan bir kamyoneti de zula olarak kullandıkları tespit edildi. Araç ve evlerdeki aramalarda 26 bin 320 sentetik hap ele geçirildi. Zehir tacirlerinin hapları kullandıklarını iddia ederek; "Biz satıcı değil, hastayız" dediği öğrenildi.