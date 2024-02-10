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10 Şubat 2024 Cumartesi 07:49:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 07:49:00

Üniversitelilerden masal saati

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Masal geleneğini yaşatmaya çalışan üniversite öğrencileri anaokulu öğrencilerine derste masal anlatıyor.

Unutulmaya yüz tutan masal geleneğini yaşatmaya çalışan üniversite öğrencileri anaokulu öğrencilerine derste masal anlatıyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Masal Atölyesi Sınıfı oluşturuldu. Türkiye'de eşine az rastlanan sınıf yoğun ilgi görüyor. Kentteki çeşitli anaokulundan öğrenciler Masal Atölyesi Sınıfına gelerek üniversiteli ağabey ve ablalarından masal dinliyorlar.

Etiketler : üniversite öğrenci masal anaokulu
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