16 Aralık 2023 Cumartesi 07:39:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 07:39:00
Üniversiteliden enkaz dinleme cihazı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi Atakan Aydın, arkadaşıyla birlikte düşük maliyetli ve kolay taşınabilen enkaz dinleme cihazı yaptı.
Kahramanmaraş merkezli depremlere Malatya'da yakalanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Atakan Aydın, yaşadıklarından etkilenerek arkadaşıyla birlikte düşük maliyetli ve kolay taşınabilen enkaz dinleme cihazı yaptı. Avuç içine sığan büyüklüğü ve yaklaşık 300 gram olan ağırlığıyla cepte taşınabilir nitelikteki cihaz, titreşim ölçümü yaparak enkaz altında kimse kalıp kalmadığını belirlemeyi amaçlıyor.