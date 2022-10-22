Umuda yolculukta mutlu son

Van'da 4 öğrencili bir köyde öğretmenlik yapan Cihan Yakut'un, eski görev yeri Daldere Köyü'nde öğretmensiz kalan 6 yaşındaki Zilan Patır'a okuma yazma öğretmek için her hafta sonu 5 kilometre yolu dağların arasından yürüyerek gidişi haber olmuştu. Haberin ardından harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen görevlendirdi. Köyde tek öğrenci olması nedeniyle geçen yıl kapanan Doruklu İlkokulu'nun kapıları Bakanlığın talimatıyla Zilan için açıldı.