Ümraniye'de İETT otobüsleri çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: AA
İstanbul Ümraniye'de, İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Parseller Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü başka bir özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bakım ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza yapan 2 otobüs caddeden kaldırıldı.