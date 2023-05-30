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30 Mayıs 2023 Salı 17:27:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 17:27:00

Ümraniye'de İETT otobüsleri çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: AA

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İstanbul Ümraniye'de, İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Parseller Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü başka bir özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakım ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza yapan 2 otobüs caddeden kaldırıldı.

Etiketler : kaza umraniye istanbul iett
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